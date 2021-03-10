Эксперты, политики и дипломаты из США и Украины презентовали 12 пунктов для укрепления стратегического партнерства между двумя государствами

На Киевском форуме по безопасности, организованном фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в среду, презентовали 12 пунктов для укрепления стратегического партнерства США и Украины.

В документе под названием "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной" отмечается, что приход президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена и новой американской администрации открывает возможность углубить стратегическое партнерство и обязательства между Соединенными Штатами и Украиной, а также продвигать интересы обоих государств.

"Мы, американские и украинские политики и дипломаты, бывшие чиновники, эксперты и общественные деятели, настоятельно призываем правительства обеих стран разработать амбициозную и всеобъемлющую повестку дня, которая углубит наши стратегические отношения".

"Эта повестка дня должна продвигать взаимные интересы, способствовать укреплению безопасности и стабильности в Центральной и Восточной Европе, способствовать дальнейшей интеграции Украины в ЕС и вступлению в НАТО, а также очерчивать и определять приоритеты трансформационных демократических реформ, необходимых для полноценного развития экономики Украины и прогресса ее трансатлантического движения", - говорится в заявлении.

В документе указано, что в основе американо-украинских отношений неизменно должна оставаться взаимная преданность укреплению демократических ценностей.

"Это предполагает усиление демократии и верховенства права, свободы личности, свободы слова, полной независимости судебной системы и антикоррупционных органов, большей прозрачности и подотчетности действий власти и открытого управления, независимости СМИ и активного гражданского общества. Солидарность и конкретные действия по продвижению этих ценностей нужны для укрепления взаимного доверия, осуществления демократических стремлений украинцев и обеспечения единого основания для сотрудничества обеих стран", - считают эксперты.

Они подчеркивают, что Соединенные Штаты и Украина должны действовать вместе для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также сдерживания дальнейшей агрессии России.

"Это предполагает расширение нашего стратегического партнерства и оборонного сотрудничества и поиск Соединенными Штатами новых возможностей для увеличения оборонной помощи с целью усиления способности Украины сдерживать наступление России. Это означает продолжение предоставления летальной оборонной помощи и усиление ВМС. Другие сферы возможного военного сотрудничества включают развитие сил специальных операций, противовоздушной и прибрежной обороны", - подчеркивается в документе.

Его подписанты считают, что Соединенные Штаты Америки и Украина должны поддерживать тесный диалог, чтобы увеличить для Кремля цену продолжающейся российской агрессии против Украины. Соединенные Штаты также должны вести по этому вопросу тесные консультации с Европой, в частности по усилению санкций.

Они считают .что такие переговоры, как и переговоры с Россией по Украине, должны основываться на принципе "ничего об Украине без Украины".

"Ведя консультации с Украиной и ее европейскими партнерами, администрации Джозефа Байдена следует изучить возможности более активного привлечения на высшем уровне со стороны США к переговорному процессу, который сейчас проводят канцлер Германии и президент Франции, чтобы вывести ситуацию из тупика и способствовать настоящему завершению конфликта на Донбассе , выведению всех российских и управляемых Россией сил и восстановлению полного суверенитета Украины над Донбассом", - говорится в документе.

Эксперты указали, что Соединенные Штаты и Украина также должны вести консультации по политическим, дипломатическим и экономическим шагам, необходимым для возвращения Крыма в Украину.

"Они должны работать вместе над международным соблюдением принципа "Крым - это Украина" и сохранением санкций, принятых против России за незаконный захват полуострова. Мы приветствуем усилия правительства Украины по созданию "Крымской платформы" как инициативы, которая будет сохранять тему оккупированного Крыма на международной повестке дня и напоминать людям, включая Россию, что в глазах международного сообщества Крым остается украинским", - сказано в документе.

Кроме того, подписанты документа считают, что Соединенные Штаты и Украина должны вести консультации относительно шагов для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе, в частности при поддержке НАТО и европейских партнеров.

"Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО должны продолжать регулярное размещение воздушных, сухопутных и морских сил в регионе, где сходятся Россия, Европа, Ближний Восток, Балканы и Кавказ", - указывают эксперты.

Также подчеркивается, что за последние годы Соединенные Штаты и Украина стали объектами российского политического вмешательства, дезинформационных кампаний и кибератак.

"Они должны обмениваться приобретенным опытом и делиться передовыми практиками борьбы с этими и другими формами российской гибридной войны", - отмечается в рекомендациях.

Подчеркивается, что трубопровод "Северный поток-2", в случае завершения, поставит под угрозу Евроатлантическое единство и лишит Украину значительных доходов по транзиту.

"Соединенные Штаты и Украина должны консультироваться, каким образом формировать и поддерживать единство трансатлантической позиции против завершения трубопровода, а также относительно действий, которые может предпринять Россия в отношении Украины, чтобы отменить санкции против "Северного потока-2". В то же время Украина должна провести серьезные реформы, чтобы повысить энергоэффективность и искоренить коррупцию в этом и других секторах", - говорится в заявлении.

Эксперты указывают, что Соединенные Штаты и Украина должны сотрудничать для продвижения интеграции Украины в НАТО и достижения конечной цели Киева - членства в НАТО.

"США должны твердо придерживаться политики "открытых дверей" НАТО и предоставлять Киеву советы, каким образом лучше подготовиться к членству, заверенного лидерами НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году. Украина должна взять на себя обязательства провести необходимые реформы и осуществить практические шаги, которые приведут ее военные и другие структуры безопасности и обороны в соответствие со стандартами и нормами НАТО", - сообщается в документе.

Подчеркивается, что членство Украины в НАТО укрепит Североатлантический Альянс, будет способствовать историческому объединению Европы и создаст предпосылки для трансформации отношений с Россией.

Также отмечается, что обновленное американо-украинское партнерство связано с готовностью украинской власти быстро осуществлять трансформационные демократические реформы и активно действовать для защиты и укрепления независимости таких ключевых институтов, как Национальное антикоррупционное бюро и другие.

"Для мощной антикоррупционной работы необходимы эффективные реформы прокуратуры и судебной системы. Украина также должна сделать необратимыми уже достигнутые значительные реформы, в частности в сферах рынка земли, приватизации государственных предприятий, независимости Национального Банка Украины, децентрализации, прозрачности фискальной и бюджетной политик в дополнение к реформам в газовом секторе, реформы системы государственных закупок и по делу прозрачности активов и доходов государственных служащих и парламентариев", - сказано в документе.

Также важны шаги для устранения чрезмерного влияния олигархов, установления верховенства права со справедливыми экономическими нормами и практиками для крупного, среднего, малого и иностранного бизнеса, а также для усиления институциональной способности Украинского государства - все это имеет решающее значение для улучшения жизни украинских граждан, считают эксперты.

Они добавили, что Украина должна гарантировать защиту права собственности для всех украинских и иностранных инвесторов.

"В то время, как украинской власти следует безотлагательно сосредоточиться на проведении реформ, рассматривая их как задачи неотложного порядка, Соединенные Штаты в координации с международными финансовыми учреждениями, Европейским Союзом и партнерами из Группы Семи должны продолжить сопровождение и поддержку, чтобы помочь Украине построить современную демократическую экономику , полностью совместимую со стандартами и нормами Европейского Союза. В этом смысле четкую дорожную карту составляют Копенгагенские критерии ЕС. Такая помощь должна напрямую зависеть от проведения эффективных реформ", - говорится в документе.

С американской стороны его подписали Фрэнсис Фукуяма, экс-заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Мария Йованович, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор, а также члены Конгресса Соединенных Штатов, высокопоставленные дипломаты и известные эксперты.

Среди украинских подписантов обращения - председатель Киевского форума по безопасности и премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк, заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, сопредседатель Львовского Форума по безопасности и заместитель Председателя Верховной Рады Украины в 2014-2019 годах Оксана Сыроид, бывшие секретари СНБО Украины Владимир Горбулин, Александр Турчинов и Андрей Парубий, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Клымпуш-Цинцадзе, общественные деятели Иосиф Зисельс и Мирослав Маринович, дипломаты Владимир Огрызко, Даниил Лубкивский, Валерий Чалый, Константин Елисеев, Владимир Василенко, Юрий Щербак, Олег Шамшур, Александр Моцик, Владимир Хандогий, Роман Бессмертный, а также народные депутаты из фракций "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина".