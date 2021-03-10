Процесс восстановления Донбасса можно начать в нынешнем году, развивая экономику региона – лидер партии "Голос"

Процесс восстановления и реинтеграции Донбасса можно начать в 2021 году путем развития экономики региона и не ожидая вывода российский войск с временной оккупированных территорий Украины, считает лидер партии "Голос" Кира Рудик.

"Это очень хорошо, что руководитель Офиса президента заявил о плане для востока Украины (план мирного урегулирования на Донбассе – ИФ). Об этом "Голос" говорит уже полтора года, и у нас есть предложение относительно "реанимации" Донбасса. Наш план предусматривает, что можно восстановление региона начать уже в 2021 году, не ожидая светлого дня, когда путинская Россия выведет свои войска с нашей земли", – заявила Рудик агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

При этом она считает необходимым прежде всего предусмотреть возможности для развития экономики в Донецкой и Луганской областях, и это, по словам Рудик, единственный способ вернуть Донбасс без человеческих потерь.

"Для этого уже сегодня существует достаточно инструментов бюджетного планирования: можно снизить налоги на труд, уменьшить нагрузку на работников, а также улучить экологические условия производства, сделав его более безопасным. Необходимо, конечно же, инвестировать и в энергоэффективность. Воплотить это под силу государству уже сейчас", – объяснила политик.

Также одним из составляющих по урегулированию конфликта на Донбассе Рудик назвала "мир на украинских условиях". Она напомнила, что это предусматривает наработанная "Голосом" стратегия "холодной деоккупации" Донбасса и Крыма.

"В перспективе Донбассу будут необходимы многомиллиардные инвестиции для восстановления после войны. Привлечение иностранного и украинского капитала – неотъемлемая часть нацплана "Голоса" для этого региона", - добавила руководитель политсилы.

Как сообщалось, накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в рамках Нормандского формата Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования на Донбассе и в настоящее время ожидают реакции российской стороны как участницы переговоров.