МИД призывает посла Израиля оставить дискуссии о сохранении национальной памяти историкам

Дипломатам следует работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот, заявил спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко, комментируя требование посла Израиля в Украине Джоэля Лиона отменить решение о присвоении тернопольскому стадиону имени Романа Шухевича.

"Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Вместе с тем дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", - написал Николенко в Twitter в среду.

Как сообщалось, посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича и потребовал немедленной отмены этого решения.