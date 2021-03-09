В ОПЗЖ обвинили команду Зеленского в "политической расправе" над Медведчуком

В политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) отреагировали на визит нардепа от одноименной фракции в парламенте Виктора Медведчука в Службу безопасности Украины (СБУ), куда он был вызван на допрос относительно фактов, содержащихся в недавно опубликованных разговорах Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

Соответствующее заявление, в котором представители ОПЗЖ обвинили представителей власти Зеленского в "политической расправе над Медведчуком", было обнародовано на сайте партии во вторник.

"Вопросы, которые обсуждались на этой встрече, являются тайной следствия. "Слив" информации о посещении Медведчуком СБУ свидетельствует о желании представителей власти Зеленского, не имеющих никаких правовых оснований для преследования Виктора Медведчука и его семьи, превратить это в очередной элемент собственной пиар-кампании", - отмечают в ОПЗЖ.

Там добавляют, что подобные действия являются ответом на "последовательную критику власти" в ряде социальных и гуманитарных вопросов, а также вопросов национальной безопасности и борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины допросила народного депутата Виктора Медведчука по фактам, содержащимся в недавно опубликованных разговорах Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

Запись якобы разговора бывшего помощника президента России Суркова и Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе, была опубликована в одном из интернет-изданий в феврале.

В ответ на публикацию в пресс-центре СБУ сообщили, что данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями спецслужбы относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения.