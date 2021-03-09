Политика

20:04 09.03.2021

В ОПЗЖ обвинили команду Зеленского в "политической расправе" над Медведчуком

2 мин читать
В ОПЗЖ обвинили команду Зеленского в "политической расправе" над Медведчуком

В политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) отреагировали на визит нардепа от одноименной фракции в парламенте Виктора Медведчука в Службу безопасности Украины (СБУ), куда он был вызван на допрос относительно фактов, содержащихся в недавно опубликованных разговорах Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

Соответствующее заявление, в котором представители ОПЗЖ обвинили представителей власти Зеленского в "политической расправе над Медведчуком", было обнародовано на сайте партии во вторник.

"Вопросы, которые обсуждались на этой встрече, являются тайной следствия. "Слив" информации о посещении Медведчуком СБУ свидетельствует о желании представителей власти Зеленского, не имеющих никаких правовых оснований для преследования Виктора Медведчука и его семьи, превратить это в очередной элемент собственной пиар-кампании", - отмечают в ОПЗЖ.

Там добавляют, что подобные действия являются ответом на "последовательную критику власти" в ряде социальных и гуманитарных вопросов, а также вопросов национальной безопасности и борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины допросила народного депутата Виктора Медведчука по фактам, содержащимся в недавно опубликованных разговорах Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

Запись якобы разговора бывшего помощника президента России Суркова и Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе, была опубликована в одном из интернет-изданий в феврале.

В ответ на публикацию в пресс-центре СБУ сообщили, что данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями спецслужбы относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения.

Теги: #допрос #сбу #опзж
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:49 09.03.2021
Адвокат Порошенко требует от СБУ опровергнуть информацию о вызове пятого президента на допрос

Адвокат Порошенко требует от СБУ опровергнуть информацию о вызове пятого президента на допрос

18:38 09.03.2021
СБУ допросила Медведчука по "пленкам Медведчука-Суркова", Порошенко дважды не явился на допрос – пресс-служба ведомства

СБУ допросила Медведчука по "пленкам Медведчука-Суркова", Порошенко дважды не явился на допрос – пресс-служба ведомства

18:06 09.03.2021
СБУ совместно с испанскими правоохранителями ликвидировала канал контрабанды кокаина

СБУ совместно с испанскими правоохранителями ликвидировала канал контрабанды кокаина

15:36 09.03.2021
Медведчук допрошен в СБУ в рамках расследования дела по госизмене – источник

Медведчук допрошен в СБУ в рамках расследования дела по госизмене – источник

14:18 09.03.2021
СБУ: в спецслужбах РФ есть подразделения, которые работают исключительно на расшатывание ситуации в Украине

СБУ: в спецслужбах РФ есть подразделения, которые работают исключительно на расшатывание ситуации в Украине

15:04 05.03.2021
СБУ предотвратила отчуждение имущества "Украинского Дунайского пароходства" на 2 млрд грн

СБУ предотвратила отчуждение имущества "Украинского Дунайского пароходства" на 2 млрд грн

15:39 04.03.2021
Правоохранители разоблачили схему незаконного возмещения НДС на сумму почти 1 млрд грн

Правоохранители разоблачили схему незаконного возмещения НДС на сумму почти 1 млрд грн

15:25 04.03.2021
В Николаевской области СБУ блокировала незаконную переправку корабельного оборудования в РФ

В Николаевской области СБУ блокировала незаконную переправку корабельного оборудования в РФ

11:43 04.03.2021
СБУ провела обыски в Дунайском пароходстве в рамках дела относительно его венгерской "дочки"

СБУ провела обыски в Дунайском пароходстве в рамках дела относительно его венгерской "дочки"

05:01 04.03.2021
Правоохранителями разоблачена противоправная схема продажи контрафактных и похищенных из подвижного состава Укрзализныци запчастей - СБУ

Правоохранителями разоблачена противоправная схема продажи контрафактных и похищенных из подвижного состава Укрзализныци запчастей - СБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Посол Израиля требует отменить решение о присвоении тернопольскому стадиону имени Шухевича

Я считаю, что украинский язык полностью защищен - Зеленский

Зеленский заявил о подготовке к "нормандской встрече"; если ее не будет, планирует встретиться с лидерами "четверки" отдельно

Зеленский исключил Саакашвили из Коордсовета по решению проблемных вопросов градостроительства - указ

В "Батькивщине" считают, что санкции США против Коломойского адресованы непосредственно Зеленскому

ПОСЛЕДНЕЕ

Тема защиты прав национальных меньшинств не должна быть предметом политизации - Кулеба

Притула заявил, что покинет шоу на "Новом канале" из-за российских бенефициаров

Посол Израиля требует отменить решение о присвоении тернопольскому стадиону имени Шухевича

Парламентская реформа продолжается - Разумков

Я считаю, что украинский язык полностью защищен - Зеленский

Зеленский заявил о подготовке к "нормандской встрече"; если ее не будет, планирует встретиться с лидерами "четверки" отдельно

Зеленский исключил Саакашвили из Коордсовета по решению проблемных вопросов градостроительства - указ

В "Батькивщине" считают, что санкции США против Коломойского адресованы непосредственно Зеленскому

Президенты Еврокомиссии и США фон дер Ляйен и Байден в первом телефонном разговоре говорили и о ситуации в Украине

Украина в 2020г поднялась на 17 позиций в рейтинге социального прогресса до 63-его места

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА