Тема защиты прав национальных меньшинств не должна быть предметом политизации - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не политизировать вопрос защиты прав национальных меньшинств, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).

Отмечается, что соответствующее заявление Кулеба сделал во время телефонного разговора с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым.

"Дмитрий Кулеба заверил, что Украина рассматривает разнообразие национальных меньшинств как свою особенность и национальное богатство, намерена и впредь уделять приоритетное внимание сохранению и развитию национальной идентичности меньшинств в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник.

Министр отметил, что тема защиты прав национальных меньшинств не должна быть предметом политизации. Комиссар согласился с таким подходом министра, необходимостью деполитизации и предотвращения чрезмерного международного контекста в вопросе национальных меньшинств.

Кроме того, Кулеба сообщил о разработке Верховной Радой Украины нового законодательства в сфере национальных меньшинств, которое должно отвечать современным мировым стандартам в этой сфере. В то же время, он заверил, что Украина "не позволит ни одному иностранному государству каким-либо образом влиять на его содержание".

"Цель в том, чтобы представители национальных меньшинств могли на 100% сохранять и развивать свою идентичность и одновременно на 100% быть гражданами Украины", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД также выразил уверенность, что недавно назначенному на должность Кайрату Абдрахманову удастся повысить эффективность реагирования ОБСЕ на серьезные вызовы в сфере соблюдения прав национальных меньшинств, в частности во временно оккупированных Россией Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.