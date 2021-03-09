Политика

17:23 09.03.2021

Притула заявил, что покинет шоу на "Новом канале" из-за российских бенефициаров

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Притула заявил, что покинет шоу на "Новом канале" из-за российских бенефициаров

Украинский шоумен, волонтёр и член партии "Голос" Сергей Притула объявил о своем уходе из телепрограммы "Где логика?", поскольку конечными бенефициарами формата данного шоу являются граждане Российской Федерации.

"Сегодня (9 марта, – ИФ) в эфире "Нового канала" будет показан первый из 15 выпусков программы "Где логика?", которую "Новый" снимал в ноябре прошлого года. 15 выпусков – это первый сезон этого шоу на "Новом". Первый и последний с моим участием в нем в качестве ведущего. Как и обещал, в случае, если информация о конечных бенефициарах формата с российскими паспортами подтвердится, ноги моей в этом шоу больше не будет. Так вот, не будет", – отметил Притула на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщалось, в январе пользователи соцсетей раскритиковали участие Притулы в качестве ведущего интеллектуального шоу "Где логика?". Украинцы обратили внимание, что передача с аналогичным названием и похожим форматом с 2015 года выходит в эфире российского телеканала ТНТ, а выпуском шоу занимается Comedy Club Production.

Тогда Притула, чтобы разобраться в ситуации, обратился к руководству "Нового канала" с требованием указать конечного бенефициара лицензионного продукта. При этом он заявил, что в случае, если за этим продуктом "реально торчат российские ушки, то ноги моей в следующих сезонах этого проекта больше не будет".

 

Теги: #телеканалы #рф #бенефициары #притула
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