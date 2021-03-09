Политика

16:02 09.03.2021

Посол Израиля требует отменить решение о присвоении тернопольскому стадиону имени Шухевича

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Посол Израиля требует отменить решение о присвоении тернопольскому стадиону имени Шухевича

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного Гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - написал посол в Twitter во вторник.

Сессия Тернопольского горсовета 5 марта приняла решение о присвоении названия городскому стадиону "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".

 

Теги: #упа #шухевич #израиль
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