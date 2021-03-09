Парламентская реформа продолжается - Разумков

Верховная Рада продолжает проводить парламентскую реформу, а принятие закона "О парламентской службе" поможет сделать аппарат законодательного органа более действенным механизмом, сообщается на сайте парламента со ссылкой на спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Принятие этого закона (законопроект "О парламентской службе" Верховная Рада уже приняла в первом чтении – ИФ) может существенно увеличить институциональную составляющую в деятельности парламента, сделать аппарат более действенным механизмом парламентской работы", - сказал Разумков во время видеоконференции с бывшим президентом Европейского Парламента Пэтом Коксом и докладчиком Европейского парламента по Украине Михаэлем Галером.

Он рассказал собеседникам, что в начале марта в зале пленарных заседаний украинского парламента заработала сенсорная кнопка для персонального голосования народных депутатов, что исключит "кнопкодавство" народных депутатов.

Спикер также напомнил, что народные депутаты недавно внесли изменения в законы, касающиеся обеспечения эффективной реализации парламентского контроля, что позволит им получать качественную информацию от чиновников.

Разумков также сообщил, что в план законодательной работы парламента включен законопроект об оппозиции, работа над которым продолжается.

Спикер обратил внимание на то, что и в условиях распространения коронавирусной болезни парламент оставался работоспособным, а благодаря политическому консенсусу оперативно мог принимать необходимые законопроекты. В частности, Верховная Рада сохранила систему е-декларирования и возобновила работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, проголосовала за необходимые изменения в законодательство, направленные на поддержку населения в условиях изменения тарифной политики.

По словам Разумкова, парламент также оперативно принимал законы, связанные с противодействием коронавируса.