Я считаю, что украинский язык полностью защищен - Зеленский

В Украине один государственный язык – украинский, и он на данный момент полностью защищен, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя попытки депутатов фракции "Слуга народа" изменить закон о государственном языке.

"В Конституции все четко было написано – один единственный государственный язык - украинский. Все, кто поднимают вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви - это все люди, которые хотят "хайпануть" временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол общества. Я считаю, что вопрос языка сейчас не ко времени, считаю, что украинский язык полностью защищен", - сказал Зеленский на пресс-конференции на полях форума "Украина 30. Кульутра. Медиа. Туризм" в Киеве во вторник.

"Если тот или иной закон не нравится депутатам, и не важно, из какой они партии, если они видят в этом вопросе несправедливость - это нормально говорить об этом, но должен быть общественный диалог", - добавил президент.

Он также отметил, что в Украине должны быть созданы комфортные условия для всех, в том числе и в языковом вопросе.