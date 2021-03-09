Политика

11:45 09.03.2021

Зеленский заявил о подготовке к "нормандской встрече"; если ее не будет, планирует встретиться с лидерами "четверки" отдельно

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Зеленский заявил о подготовке к "нормандской встрече"; если ее не будет, планирует встретиться с лидерами "четверки" отдельно

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что если встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе не удастся, то он намерен провести встречи с лидером каждой из стран отдельно.

"В любом случае, готовится нормандская встреча. Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнерам: будет встреча в нормандском формате - я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров "нормандской четверки". Как говорят, если гора не идет к Магомеду, то ничего страшного – значит, я встречусь с каждым отдельно", - сказал Зеленский на пресс-конференции на полях форума "Украина 30. Кульутра. Медиа. Туризм" в Киеве во вторник.

Глава Украинского государства также добавил, что решение "этого важного вопроса" откладываться не будет

Зеленский также отметил, что после блокирования деятельности телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком, увеличилось количество вооруженных провокаций на Донбассе. "Я не хочу связывать именно с этим (закрытием телеканалов – ИФ), но мы видим, что это в одно время происходит", - сказал президент.

Зеленский также напомнил, что в среду состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Теги: #зеленский #нормандський_формат
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