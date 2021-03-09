Политика

09:36 09.03.2021

Зеленский исключил Саакашвили из Коордсовета по решению проблемных вопросов градостроительства - указ

1 мин читать
Зеленский исключил Саакашвили из Коордсовета по решению проблемных вопросов градостроительства - указ

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства, исключив из него главу исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, и ввел эксперта комитета Гиорги Цхакая.

Соответствующий указ №87/2021 глава государства подписал 4 марта, сообщается на сайте Офиса президента.

Ранее президент назначил Елену Шуляк главой Коордсовета. Его секретарем назначен руководитель Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров Владимир Кладиев.

Как сообщалось, в состав совета также вошли министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов, первый заместитель главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, заместитель директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачов, заместитель министра юстиции по вопросам горегистрации Ольга Онищук, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко и советник Вадим Потаев, а также общественный деятель Карл Стурен.

Теги: #указ #саакашвили #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:58 09.03.2021
Центр противодейсвтвия дезинформации начнет работу в Украине в ближайшее время – Зеленский

Центр противодейсвтвия дезинформации начнет работу в Украине в ближайшее время – Зеленский

10:23 09.03.2021
Зеленский с супругой возложили цветы к памятнику Шевченко в Киеве

Зеленский с супругой возложили цветы к памятнику Шевченко в Киеве

23:33 08.03.2021
Мендель: в том, что пока не состоялись телефонные переговоры Зеленского и Байдена нет никакого негатива, президент США ещё не успел полностью сформировать свою администрацию

Мендель: в том, что пока не состоялись телефонные переговоры Зеленского и Байдена нет никакого негатива, президент США ещё не успел полностью сформировать свою администрацию

22:51 08.03.2021
Очередная большая пресс-конференция Зеленского может пройти 20 мая - Мендель

Очередная большая пресс-конференция Зеленского может пройти 20 мая - Мендель

12:18 08.03.2021
Зеленский поздравил украинок с 8 Марта: Мечтайте, создавайте, вдохновляйте и вдохновляйтесь

Зеленский поздравил украинок с 8 Марта: Мечтайте, создавайте, вдохновляйте и вдохновляйтесь

11:33 06.03.2021
Зеленский, как ожидается, откроет 9 марта очередной форум "Украина 30"

Зеленский, как ожидается, откроет 9 марта очередной форум "Украина 30"

19:10 05.03.2021
Президент США Байден должен наладить с Зеленским прямые и доверительные отношения – рекомендации американских аналитиков и дипломатов

Президент США Байден должен наладить с Зеленским прямые и доверительные отношения – рекомендации американских аналитиков и дипломатов

08:58 05.03.2021
Зеленский соболезнует в связи с крушением турецкого вертолета и гибелью 11 военных в Турции

Зеленский соболезнует в связи с крушением турецкого вертолета и гибелью 11 военных в Турции

19:01 04.03.2021
Зеленский утвердил порядок принесения присяги судьями

Зеленский утвердил порядок принесения присяги судьями

18:45 04.03.2021
Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек

Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Батькивщине" считают, что санкции США против Коломойского адресованы непосредственно Зеленскому

Офис президента: Украина благодарна партнерам за поддержку в борьбе с олигархами, будем двигаться на пути укрепления отношений, в том числе с США

Ермак надеется, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен

Украина должна быть в НАТО - Кравчук

РФ должна начать выполнять взятые мирные обязательства, а не перекладывать ответственность на других, заявляют в МИД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Батькивщине" считают, что санкции США против Коломойского адресованы непосредственно Зеленскому

Президенты Еврокомиссии и США фон дер Ляйен и Байден в первом телефонном разговоре говорили и о ситуации в Украине

Украина в 2020г поднялась на 17 позиций в рейтинге социального прогресса до 63-его места

Офис президента: Украина благодарна партнерам за поддержку в борьбе с олигархами, будем двигаться на пути укрепления отношений, в том числе с США

США могут вывести из тупика переговоры по прекращению войны на Донбассе – рекомендации американских дипломатов и аналитиков Байдену

Украине нужно искать новые форматы возвращения оккупированных территорий, минский уже не работает – депутат

Ермак надеется, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен

В Раду могут пройти семь партий – опрос

Более 20% украинцев на президентских выборах поддержали бы Зеленского - опрос

Рейтинг доверия к украинским политикам возглавил Зеленский, на втором месте Тимошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА