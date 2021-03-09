Зеленский исключил Саакашвили из Коордсовета по решению проблемных вопросов градостроительства - указ

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства, исключив из него главу исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, и ввел эксперта комитета Гиорги Цхакая.

Соответствующий указ №87/2021 глава государства подписал 4 марта, сообщается на сайте Офиса президента.

Ранее президент назначил Елену Шуляк главой Коордсовета. Его секретарем назначен руководитель Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров Владимир Кладиев.

Как сообщалось, в состав совета также вошли министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов, первый заместитель главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, заместитель директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачов, заместитель министра юстиции по вопросам горегистрации Ольга Онищук, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко и советник Вадим Потаев, а также общественный деятель Карл Стурен.