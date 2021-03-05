Политика

21:15 05.03.2021

В "Батькивщине" считают, что санкции США против Коломойского адресованы непосредственно Зеленскому

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В "Батькивщине" считают, что санкции США против Коломойского адресованы непосредственно Зеленскому

Санкции США в отношении бизнесмена, экс-главы Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского и его семьи, прежде всего, адресованы непосредственно президенту Украины Владимиру Зеленскому, считает народный депутат Валентин Наливайченко (фракция "Батькивщина").

"Они адресованы непосредственно президенту Зеленскому. Они касаются контактов президента Украины с новым президентом США Джоном Байденом и ожиданий действий президента Зеленского в деле Коломойского", - сказал Наливайченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По словам Наливайченко, в повестке дня отношений Украина – США теперь появился "вопрос коррупции и влияния конкретного олигарха на демократические процессы в Украине".

Наливайченко полагает, что вопрос санкций США против Коломойского это "зеркальная ситуация дела Павла Лазаренко, тоже бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации, которого арестовали в США".

"Сегодня США сказали нет Коломойскому – мы его не впустим и указали на его коррупцию", - подчеркнул народный депутат.

Отвечая на вопрос агентства, введет ли теперь санкции против Коломойского СНБО, Наливайченко сказал: "Теперь решением СНБО не отделаешься. Где уголовные дела? Где допросы? Где конфискации?"

Наливайченко расценил введение США санкций против Коломойского и его семьи, как экстраординарное событие, когда лично государственный секретарь США Энтони Блинкен дал определение о причастности олигарха Игоря Коломойского к "значительной коррупции".

"Речь идет о деятельности бывшего главы Днепропетровскаой облгосадминистрации, в том числе и нынешней деятельности Коломойского по подрыву демократических институций и процессов в Украине", - сказал Наливайченко.

Наливайченко полагает, что введение санкции в отношении Коломойского и его семьи "касаются и директора НАБУ".

"Где хоть одно уголовное дело, где хоть один допрос, хоть одна конфискация, где… настоящая борьба с топ-коррупцией, с топ-коррупционерами и топ-олигархами?", - подчеркнул Наливайченко.

Как сообщалось, США ввели санкции в отношении бизнесмена, экс-главы Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского в связи с его деятельностью на посту главы Днепропетровской областной государственной администрации, который он занимал в 2014-2015 годах.

Теги: #сша #батькивщина #коломойский
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