Политика

20:11 05.03.2021

Президенты Еврокомиссии и США фон дер Ляйен и Байден в первом телефонном разговоре говорили и о ситуации в Украине

2 мин читать
Президенты Еврокомиссии и США фон дер Ляйен и Байден в первом телефонном разговоре говорили и о ситуации в Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден во время первого телефонного разговора обменялись мнениями в отношении ситуации в Украине.

Речь об этом идет в заявлении фон дер Ляйен, распространенном в пятницу пресс-служба Еврокомиссии.

"Что касается внешней политики, мы договорились активизировать наше сотрудничество как партнеры-единомышленники и поддерживать демократию, стабильность и процветание на фоне быстро меняющейся международной обстановки. Мы будем делать это в тесном сотрудничестве с НАТО. Мы разделяем стратегический взгляд на Россию. Я предложила, чтобы мы тщательно координировали нашу политику и меры, в частности, в отношении Восточной Европы. Мы поделились своими взглядами на ситуацию в Украине", - сказано в заявлении.

По словам президента ЕК, телефонный разговор с Байденом "был первый из многих обменов мнениями и началом хорошего личного партнерства".

Стороны также обсудили пандемию COVID-19 и вакцины.

"ЕС и США являются основными производителями вакцин, и мы очень заинтересованы в совместной работе для надлежащего функционирования глобальных цепочек поставок. Чтобы лучше подготовить мир к будущим пандемиям и повысить безопасность здоровья во всем мире, я пригласил президента Байдена на Глобальный саммит здравоохранения в Риме 21 мая", - отметила фон дер Ляйен.

Собеседники также обсудили Парижское соглашение в аспекте сотрудничества в сфере борьбы с климатическими изменениями.

"Я тепло поблагодарила президента Байдена за повторное присоединение к Парижскому соглашению. Мы договорились заняться этим вопросом в преддверии конференции COP26 в Глазго в этом году. В этом контексте я буду рада приветствовать Джона Керри на следующем собрании колледжа Комиссии. Я поблагодарила президента Байдена за приглашение принять участие в саммите по климату, посвященном Дню Земли, который он созывает", - добавила президент ЕК.

Стороны также обсудили будущее экономических отношений.

"Я предложила новое партнерство, основанное на наших общих ценностях и принципах", - подчеркнула президент ЕК.

Теги: #сша #еврокомиссия #разговор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:15 05.03.2021
В "Батькивщине" считают, что санкции США против Коломойского адресованы непосредственно Зеленскому

В "Батькивщине" считают, что санкции США против Коломойского адресованы непосредственно Зеленскому

19:54 05.03.2021
Глава Еврокомиссии и президент США договорились урегулировать торговые споры вокруг Airbus и Boeing

Глава Еврокомиссии и президент США договорились урегулировать торговые споры вокруг Airbus и Boeing

19:19 05.03.2021
Офис президента: Украина благодарна партнерам за поддержку в борьбе с олигархами, будем двигаться на пути укрепления отношений, в том числе с США

Офис президента: Украина благодарна партнерам за поддержку в борьбе с олигархами, будем двигаться на пути укрепления отношений, в том числе с США

19:13 05.03.2021
США могут вывести из тупика переговоры по прекращению войны на Донбассе – рекомендации американских дипломатов и аналитиков Байдену

США могут вывести из тупика переговоры по прекращению войны на Донбассе – рекомендации американских дипломатов и аналитиков Байдену

19:10 05.03.2021
Президент США Байден должен наладить с Зеленским прямые и доверительные отношения – рекомендации американских аналитиков и дипломатов

Президент США Байден должен наладить с Зеленским прямые и доверительные отношения – рекомендации американских аналитиков и дипломатов

19:09 05.03.2021
В Офисе президента Украины заявили о необходимости введения США дополнительных комплексных санкций против РФ

В Офисе президента Украины заявили о необходимости введения США дополнительных комплексных санкций против РФ

19:03 05.03.2021
Американцы довольны работой Байдена - опрос

Американцы довольны работой Байдена - опрос

17:02 05.03.2021
Пока США вводят санкции против Коломойского, Венедиктова продолжает его "отмазывать" – Шабунин

Пока США вводят санкции против Коломойского, Венедиктова продолжает его "отмазывать" – Шабунин

16:19 05.03.2021
Санкции США могут иметь серьезные последствия для активов Коломойского – замглавы энергокомитета Рады

Санкции США могут иметь серьезные последствия для активов Коломойского – замглавы энергокомитета Рады

16:03 05.03.2021
США ввели санкции против Коломойского, ему и его ближайшим родственникам запрещен въезд в США

США ввели санкции против Коломойского, ему и его ближайшим родственникам запрещен въезд в США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Батькивщине" считают, что санкции США против Коломойского адресованы непосредственно Зеленскому

Офис президента: Украина благодарна партнерам за поддержку в борьбе с олигархами, будем двигаться на пути укрепления отношений, в том числе с США

Ермак надеется, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен

Украина должна быть в НАТО - Кравчук

РФ должна начать выполнять взятые мирные обязательства, а не перекладывать ответственность на других, заявляют в МИД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина в 2020г поднялась на 17 позиций в рейтинге социального прогресса до 63-его места

Украине нужно искать новые форматы возвращения оккупированных территорий, минский уже не работает – депутат

Ермак надеется, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен

В Раду могут пройти семь партий – опрос

Более 20% украинцев на президентских выборах поддержали бы Зеленского - опрос

Рейтинг доверия к украинским политикам возглавил Зеленский, на втором месте Тимошенко

Украина должна быть в НАТО - Кравчук

Гармаш: Заявление Грызлова о "попытке провоцирования" украинской стороной эскалации военного конфликта на Донбассе - попытка запугать и заставить Украину сесть за стол переговоров с ОРДЛО

РФ должна начать выполнять взятые мирные обязательства, а не перекладывать ответственность на других, заявляют в МИД Украины

Группа из 40 сенаторов призвала Байдена ввести новые санкции против "Северного потока 2" - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА