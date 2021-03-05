Политика

19:54 05.03.2021

Украина в 2020г поднялась на 17 позиций в рейтинге социального прогресса до 63-его места

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Украина в 2020 году поднялась с 80-го на 63 место в мировом рейтинге по значению индекса социального прогресса (Social Progress Index) среди 163 стран с показателем индекса 73,38 балла против 66,97 в 2019-м, свидетельствуют данные рейтинга.

"Важно, что в год пандемии Украина улучшила свои позиции в этом глобальном рейтинге. Значит как минимум на часть вызовов мы отреагировали правильно", - прокомментировала агентству "Интерфакс-Украина" министр социальной политики Марина Лазебная.

Согласно исследованию, среднее значение индекса среди всех исследуемых стран - 64,24 балла. В минувшем году группа стран с очень высоким уровнем жизни и умеренно высоким качеством жизни сократилась со 104 до 71.

"Отдельно хочу отметить, что среди 15 стран со схожим уровнем ВВП на душу населения по паритету покупательской способности Украина заняла пятое место по значению этого индекса", - отметила Лазебная.

Помимо этого, министр отметила высокую оценку Украины в сферах равного доступа женщин и мужчин к среднему и высшему образованию, защиты имущественных прав женщин, обеспечения равных возможностей участия в политической жизни для женщин и мужчин.

"Также Украина продемонстрировала высокие показатели обеспечения занятости уязвимых групп, охват средним образованием, наличия доступной мобильной связи, доступной электроэнергии", - добавила глава Минсоцполитики.

Однако Украина показала значительно худшие результаты по сравнению с другими странами по показателям ожидаемой длительности жизни после 60 лет (117 место среди 163 стран), а также отстает по ряду других показателей.

"По результатам, которые приводят разработчики индекса, у Украины высокое неравенство в возможности влиять на политические решения в зависимости от уровня социально-экономического положения, коррупция, высокий уровень выбросов парниковых газов, высокая смертность, связанная с загрязнением воздуха, высокая преждевременная смертность от неинфекционных болезней", - отметила Лазебная.

Индекс социального прогресса, который разработан профессорами Гарвардской школы бизнеса и Массачусетского технологического института, измеряет степень обеспечения странами социальных и экологических потребностей граждан по 54 индикаторам. Исследование ежегодно публикует некоммерческая организация Social Progress Imperative.

 

 

Теги: #прогресс #украина #рейтинг
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