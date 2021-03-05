Офис президента: Украина благодарна партнерам за поддержку в борьбе с олигархами, будем двигаться на пути укрепления отношений, в том числе с США

В Офисе президента заявляют, что Украина благодарна партнерам за поддержку в борьбе с олигархами, и отмечают, что будут продолжать двигаться на пути реформирования и укрепления отношений, в том числе с США.

"В Офисе президента Украина заявляют, что борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности, а также, что Украина будет двигаться на пути укрепления отношений с США Для экономического процветания и евроатлантической интеграции, заявленной не только в Конституции, но прежде всего в украинском обществе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Также в Офисе президента подчеркнули, президент Владимир Зеленский за менее чем два года каденции сделал для деолигархизации "в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов, без пафосных лозунгов и популизма".

"Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. Борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности. Это также создание условий в Украине, при которых бизнес будет развиваться в прозрачном, конкурентной среде, а большие финансовые группы не смогут доминировать на рынке, влиять на медиа и политические решения", - сказано в заявлении.

Отмечается, что каждое справедливое решение в этом направлении поможет Украине стать сильным и по-настоящему независимым государством.

"Мы неотступно будем двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером – США", - подытожили в Офисе президента.

Как сообщалось, США ввели санкции в отношении бизнесмена, экс-главы Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского в связи с его деятельностью на посту главы Днепропетровской областной государственной администрации, который он занимал в 2014-2015 годах.