Политика

19:19 05.03.2021

Офис президента: Украина благодарна партнерам за поддержку в борьбе с олигархами, будем двигаться на пути укрепления отношений, в том числе с США

2 мин читать
Офис президента: Украина благодарна партнерам за поддержку в борьбе с олигархами, будем двигаться на пути укрепления отношений, в том числе с США

В Офисе президента заявляют, что Украина благодарна партнерам за поддержку в борьбе с олигархами, и отмечают, что будут продолжать двигаться на пути реформирования и укрепления отношений, в том числе с США.

"В Офисе президента Украина заявляют, что борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности, а также, что Украина будет двигаться на пути укрепления отношений с США Для экономического процветания и евроатлантической интеграции, заявленной не только в Конституции, но прежде всего в украинском обществе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Также в Офисе президента подчеркнули, президент Владимир Зеленский за менее чем два года каденции сделал для деолигархизации "в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов, без пафосных лозунгов и популизма".

"Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. Борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности. Это также создание условий в Украине, при которых бизнес будет развиваться в прозрачном, конкурентной среде, а большие финансовые группы не смогут доминировать на рынке, влиять на медиа и политические решения", - сказано в заявлении.

Отмечается, что каждое справедливое решение в этом направлении поможет Украине стать сильным и по-настоящему независимым государством.

"Мы неотступно будем двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером – США", - подытожили в Офисе президента.

Как сообщалось, США ввели санкции в отношении бизнесмена, экс-главы Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского в связи с его деятельностью на посту главы Днепропетровской областной государственной администрации, который он занимал в 2014-2015 годах.

 

Теги: #реакция #сша #офис_президента
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:11 05.03.2021
Президенты Еврокомиссии и США фон дер Ляйен и Байден в первом телефонном разговоре говорили и о ситуации в Украине

Президенты Еврокомиссии и США фон дер Ляйен и Байден в первом телефонном разговоре говорили и о ситуации в Украине

19:54 05.03.2021
Глава Еврокомиссии и президент США договорились урегулировать торговые споры вокруг Airbus и Boeing

Глава Еврокомиссии и президент США договорились урегулировать торговые споры вокруг Airbus и Boeing

19:13 05.03.2021
США могут вывести из тупика переговоры по прекращению войны на Донбассе – рекомендации американских дипломатов и аналитиков Байдену

США могут вывести из тупика переговоры по прекращению войны на Донбассе – рекомендации американских дипломатов и аналитиков Байдену

19:10 05.03.2021
Президент США Байден должен наладить с Зеленским прямые и доверительные отношения – рекомендации американских аналитиков и дипломатов

Президент США Байден должен наладить с Зеленским прямые и доверительные отношения – рекомендации американских аналитиков и дипломатов

19:09 05.03.2021
В Офисе президента Украины заявили о необходимости введения США дополнительных комплексных санкций против РФ

В Офисе президента Украины заявили о необходимости введения США дополнительных комплексных санкций против РФ

19:03 05.03.2021
Американцы довольны работой Байдена - опрос

Американцы довольны работой Байдена - опрос

17:02 05.03.2021
Пока США вводят санкции против Коломойского, Венедиктова продолжает его "отмазывать" – Шабунин

Пока США вводят санкции против Коломойского, Венедиктова продолжает его "отмазывать" – Шабунин

16:19 05.03.2021
Санкции США могут иметь серьезные последствия для активов Коломойского – замглавы энергокомитета Рады

Санкции США могут иметь серьезные последствия для активов Коломойского – замглавы энергокомитета Рады

16:03 05.03.2021
США ввели санкции против Коломойского, ему и его ближайшим родственникам запрещен въезд в США

США ввели санкции против Коломойского, ему и его ближайшим родственникам запрещен въезд в США

15:42 05.03.2021
Госсекретарь США объявил о санкциях против Коломойского за его деятельность на посту главы Днепропетровской области – посольство

Госсекретарь США объявил о санкциях против Коломойского за его деятельность на посту главы Днепропетровской области – посольство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ермак надеется, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен

Украина должна быть в НАТО - Кравчук

РФ должна начать выполнять взятые мирные обязательства, а не перекладывать ответственность на других, заявляют в МИД Украины

Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства

Корниенко: Партия "Слуга народа" лоббистов не нанимала

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина в 2020г поднялась на 17 позиций в рейтинге социального прогресса до 63-его места

Украине нужно искать новые форматы возвращения оккупированных территорий, минский уже не работает – депутат

Ермак надеется, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен

В Раду могут пройти семь партий – опрос

Более 20% украинцев на президентских выборах поддержали бы Зеленского - опрос

Рейтинг доверия к украинским политикам возглавил Зеленский, на втором месте Тимошенко

Украина должна быть в НАТО - Кравчук

Гармаш: Заявление Грызлова о "попытке провоцирования" украинской стороной эскалации военного конфликта на Донбассе - попытка запугать и заставить Украину сесть за стол переговоров с ОРДЛО

РФ должна начать выполнять взятые мирные обязательства, а не перекладывать ответственность на других, заявляют в МИД Украины

Группа из 40 сенаторов призвала Байдена ввести новые санкции против "Северного потока 2" - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА