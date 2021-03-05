США могут вывести из тупика переговоры по прекращению войны на Донбассе – рекомендации американских дипломатов и аналитиков Байдену

Вывести из тупика переговоры по разрешению конфликта на Донбассе могут США, считают авторитетные американские дипломаты и аналитики, работавшие в Украине, России и НАТО.

Формат участия и соответствующие рекомендации обнародованы в пятницу в разработанной для администрации нового президента США Джо Байдена стратегии "Байден и Украина".

Авторами работы стали бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, бывшие послы в Украине Джон Хербст и Вильям Тейлор, главный аналитик Евразийского центра Атлантического совета Андерс Аслунд, бывший помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Дэниел Фрид и заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харинг.

"Будучи преисполненным решимости подорвать демократический эксперимент Украины и заблокировать путь Киева к евроатлантической интеграции, Путин может по-прежнему верить, что время на его стороне. Чтобы выйти из тупика и добиться прекращения конфликта путем переговоров, необходимо сильное и устойчивое лидерство США", - считают авторы документа.

Они отметили, что "дипломатические усилия по прекращению войны на Донбассе потерпели неудачу".

"Зеленский, который баллотировался в качестве кандидата мира, приложил решительные усилия для продвижения переговоров по урегулированию на основе Минских соглашений 2014-2015 годов, но его дела не улучшились. Если дела не сдвинутся с мертвой точки, Донбасс рискует превратиться в перманентную тупиковую ситуацию, которая продолжит противодействовать усилиям Украины по построению процветающего, демократического общества и стать неотъемлемой частью евроатлантического сообщества", - прогнозируют авторы.

В этой связи было проанализировано пять путей возможного участия США в разрешении ситуации. Первым указано присоединение к Нормандскому формату.

"Это может помочь оживить этот процесс и побудить Москву серьезно относиться к выполнению Минских договоренностей. Это даст Байдену возможность напрямую взаимодействовать на саммитах нормандского формата, демонстрируя решимость США добиваться результатов. Есть одно препятствие - все члены Нормандского формата, включая Россию, должны согласиться, чтобы добавить США", - говорится в документе.

Вторым вариантом названо создание Будапештского формата на основе украинских предложений.

Будапештский формат предполагает участие стран, которые подписали Будапештский меморандум в декабре 1994 года, когда США, Россия и Великобритания заверили Украину в безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия.

"Но Россия может возражать против любого расширения исходной группы Нормандии, и у Германии и Франции тоже есть оговорки", - отмечается в рекомендации.

Третьим вариантом названо двустороннее участие.

"Взять на себя ведущую роль в дипломатии путем двустороннего взаимодействия с Россией на высоком уровне, как это было во время администрации Обамы, согласовывая свои позиции с Францией, Германией и Украиной", - предлагают авторы.

Четвертым указано назначение специального посредника или высокого уровня чиновника для переговоров.

"Специальный посланник символизировал бы приверженность США, но этого может не понадобиться, если государственный секретарь и/или один из его заместителей был бы готов взяться за это портфолио на постоянной основе. Специальный посланник мог быть привлечен позже, если в переговорах начнется прогресс. Главное, чтобы у американских собеседников был высокий статус, чтобы говорить за президента и секретаря констатировать во время взаимодействия с российскими лидерами", - полагают авторы.

В пятом предложении совмещено все, указанное выше.

"Эти варианты не исключают друг друга. Даже если США присоединятся к Нормандскому формату, прямое взаимодействие с Россией будет необходимо, чтобы решать спорные вопросы. Политически Путин может с большей вероятностью пойдет на сделку, если процесс подчеркнет статус России великой державы наряду с США", - отмечают аналитики.

Они констатируют, что "пока агрессия Москвы не будет обращена вспять - сначала на Донбассе, а в долгосрочной перспективе и в Крыму, будет трудно восстановить конструктивные отношения между Западом и Россией и восстановить уважение Москвы к международному порядку, основанному на правилах".

"Справедливое решение на Донбассе должно стать лакмусовой бумажкой для любых усилий по улучшению отношений с Москвой. Соединенные Штаты и их европейские союзники с 2014 года на удивление объединились в поддержании санкций против России и поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, несмотря на события, которые привели к первому импичменту Трампа в 2019 году. Но это единство может разрушиться в ближайшие годы, поскольку Путин стремится к этому, чтобы разделить трансатлантическое сообщество, а Киев продолжает откатываться от своих внутренних реформ", - полагают авторы.