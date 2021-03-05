Президент США Байден должен наладить с Зеленским прямые и доверительные отношения – рекомендации американских аналитиков и дипломатов

Президент США Джо Байден должен наладить прямые и доверительные отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы вернуться к нормальным отношениям между странами, считают эксперты.

Такая рекомендация содержится в разработанной для администрации нового президента США Джо Байдена стратегии "Байден и Украина", обнародованной в пятницу.

Авторами работы стали бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, бывшие послы в Украине Джон Хербст и Вильям Тейлор, главный аналитик Евразийского центра Атлантического совета Андерс Аслунд, бывший помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Дэниел Фрид и заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харинг.

"Первым делом должно стать создание прямых отношений, отношений доверия между Байденом и Зеленским после попыток Трампа использовать отношения США с Украиной для его собственной политической выгоды. Несмотря на действия Трампа и последующий процесс импичмента, Соединенные Штаты продолжали оказывать двухпартийную поддержку Украине, что свидетельствует о ее важных интересах и мудрости лидеров Конгресса. Тем не менее, этот опыт покинул команду Зеленского из-за серьезных опасений по поводу отношения с Вашингтоном и его имидж среди общественности США", - указано в документе.

Авторы считают, что на возвращение к нормальным американо-украинским отношениям "неизбежно потребуется время" с приходом нового административного состав Государственного департамента.

Вместе с тем, в рекомендациях отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен уже позвонил министру иностранных дел Дмитрию Кулебе и "важно, чтобы Байден, вице-президент США Камала Харрис и советник по вопросам безопасности Джейк Салливан вступили в контакт с их украинскими коллегами, подчеркнув обязательство тесно сотрудничать с Украиной".

"Большой целью политики США с 2014 года является оказание помощи Украине защитить ее территориальную целостность и суверенитет перед лицом кремлевской агрессии и помочь Украине провести реформы, необходимые для того, чтобы стать нацией законов с растущей и процветающей экономикой. Команда Байдена обладает уникальной квалификацией для успешного достижения этих целей", - уверены аналитики.

Кроме того, они отмечают, что непосредственном сам Байден, будучи вице-президентом, был практическим разработчиком политики в отношении Украины.

"Теперь, будучи президентом, на это у него не будет времени, но он должен связаться с Зеленским, сначала по телефону, а затем на скорой встрече. Установление взаимопонимания между президентами будет способствовать ведению политических переговоров на более низких уровнях и увеличит влияние США в Киеве", - говорится в рекомендациях,

По их мнению, необходимо как можно скорее назначить посла в Украину и работать с Конгрессом для увеличения Киеву военной помощи на сумму до 0,5 млрд долларов в год.

"Назначить посла как можно скорее. Быстро назвать сильную кандидатуру, пользующуюся доверием Байдена и Блинкена как нового посла США в Украине и работать над его быстрым согласованием в Сенате и отправкой в Украину", - говорится в документе.

"Назовите специального посланника или наделите старшего чиновника соответствующими полномочиями, чтобы присоединится к Нормандскому формату или для консультаций с четырьмя сторонами", - призывают авторы.