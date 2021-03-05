Политика

13:08 05.03.2021

Ермак надеется, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен

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Ермак надеется, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен

Процесс вступления Украины в НАТО должен быть максимально ускорен, поскольку Украина стоит на границе защиты демократических ценностей, считает глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Надеюсь, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен. В Украине идёт война, наша страна является форпостом защиты демократических ценностей, поэтому мы заслуживаем стать частью семьи стран НАТО. Каждый день на Донбассе украинцы гибнут за свой демократический выбор", - заявил Ермак на онлайн-брифинге по вопросам внутренней и внешней политики Украины с "Европейским политическим центром" в пятницу.

Глава Офиса президента напомнил, что в июне 2020 года Североатлантический альянс наделил Украину статусом участницы программы "Партнерство расширенных возможностей", что "вывело Украину на новый уровень".

По словам Ермака, "сейчас настало время, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО, требовать вступления, поскольку исполняет дорожную карту шагов, необходимых для ассоциации".

"Членство в НАТО – наша цель", - резюмировал Ермак.

 

Теги: #ермак #украина #нато
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