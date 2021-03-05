Более 20% украинцев на президентских выборах поддержали бы Зеленского - опрос

Действующего президента Украины Владимира Зеленского на президентских выборах готовы поддержать 22,5% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейстинг" в марте 2021 года.

На втором месте президентского рейтинга пятый президент Украины Петр Порошенко, которого готовы поддержать 14,6% опрошенных среди тех, кто намерен голосовать и определился в выбором.

За лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" готовы проголосовать 11,6% респондентов, за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 11,3% опрошенных, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 8%.

Экс-премьер-министра Украины, лидера партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимира Гройсмана поддерживают 6,6%, лидера партии "Наши" Евгения Мураева – 4,6%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4,4%.

За председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова готовы проголосовать 4,2% респондентов. За бывшего премьер-министра Арсения Яценюка – 2,9%. Городского голову Киева Виталия Кличко на президентских выборах готовы поддержать 1,7% опрошенных, лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока – 1,5%, лидера партии "Голос" Киру Рудик – 0,3% респондентов.

Опрос проводился 2-3 марта 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего было опрошено 2500 респондентов методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). Респонденты отбирались на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.