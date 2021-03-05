Политика

02:01 05.03.2021

Украина должна быть в НАТО - Кравчук

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Украина должна быть в НАТО - Кравчук

Членство Украины в НАТО является единственным путём к сохранению независимости государства, считает глава украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Украина должна быть в НАТО. Другого варианта у Украины нет, потому что она сегодня защищает свою землю от российского агрессора. Есть только один путь – стать членом НАТО, и таким способом защитить возможность строить независимую Украину", - заявил Кравчук в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

По словам Кравчука, "Украина должна работать и выполнять то, что предусмотрено планом НАТО, выполнять пакеты, предусмотренные для Украины, делать все, чтобы в скором времени войти в состав".

Он также добавил, что среди "отдельных политиков в Верховной Раде остаются противоположные взгляды, поскольку они мыслят, как в СССР, где главным врагом было НАТО".

"Так давайте будем чиститься от этого вовремя. Время настало, и оно, я убеждён, работает на Украину", - резюмировал первый президент.

Теги: #кравчук #украина #нато
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