Политика

01:57 05.03.2021

Украина готова к ПДЧ в НАТО, считает Стефанишина

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Украина готова к ПДЧ в НАТО, считает Стефанишина

Украина заслужила шанс получить План действий по членству в НАТО и готова к этому, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Сегодня НАТО формирует стратегию на 10 лет... Как вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, которая занимается этой работой каждый день, я могу подтвердить, что Украина готова к Плану действий по членству (в НАТО – ИФ). И президент, и правительство, и парламент - и это уникальная ситуация за последнее 20-летие - работают над тем, чтобы европейские и евроатлантические столицы были к этому готовы", - сказала Стефанишина в эфире программы "Право на власть" в четверг вечером.

Она отметила, что нет ни одного официального документа, который говорил бы о том, что страна, в которой есть территориальный конфликт, не может стать членом ЕС или НАТО. Кроме того, по ее словам, во всем мире меняется геополитический расклад сил.

Стефанишина также подчеркнула, что для получения ПДЧ Украине необходимо осуществить ряд реформ, внедрение которых уже началось, в частности реформа оборонных закупок, сектора безопасности и обороны, Службы безопасности и верховенства права.

Кроме того, она добавила, что выполнение ПДЧ для Северной Македонии продолжалось 20 лет.

"Поэтому для нас важно получить ПДЧ, который мы заслужили и в 1994 году, когда подписали Будапештский меморандум, и в 2008-м, когда были приняты решения, что Украина будет членом НАТО, но не сегодня. Я думаю, что сейчас тот исторический момент, когда есть консенсус, как минимум, 14 стран Альянса по материализации политики открытых дверей, есть новая американская администрация, в которой президент США имеет уникальное понимание украинского файла... Украина и Грузия единственные страны - не члены НАТО, которые отвечают за безопасность в Черноморском регионе. Поэтому членство Украины в НАТО, ПДЧ - это большая работа, которая нужна не только Украине. Но Украина заслужила этот шанс, и мы делаем все возможное, чтобы он стал реальным", - заверила она.

Теги: #готовность #украина #пдч #нато
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