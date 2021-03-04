Политика

19:21 04.03.2021

РФ должна начать выполнять взятые мирные обязательства, а не перекладывать ответственность на других, заявляют в МИД Украины

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РФ должна начать выполнять взятые мирные обязательства, а не перекладывать ответственность на других, заявляют в МИД Украины

РФ должна дать указание контролируемым ею вооруженным формированиям соблюдать режим прекращения огня и разблокировать деятельность Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) и прекратить перекладывать ответственность на других, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Риторика о приближении к "опасной линии" ложится в логику войны, от которой до сих пор не могут отказаться в Кремле. Не Германию и Францию нужно призывать использовать свое влияние, а дать указание контролируемым Москвой вооруженным формированиям соблюдать режим прекращения огня, разблокировать деятельность Трехсторонней контактной группы и финализировать долгожданные решения для улучшения жизни жителей по обе линии разграничения", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, это и запуск контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения, и гуманитарное разминирование, и определение новых участков для разведения сил и средств, и продвижение в освобождении удерживаемых лиц. "Украина максимально настроена на достижение прогресса по этим вопросам, но мы не видим готовности России к конструктиву", - подчеркнул спикер МИД Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле серьёзно обеспокоены обострением ситуации в зоне конфликта в Донбассе. Он отметил, что партнёры по Нормандской четвёрке должны "использовать своё влияние для того, чтобы полноценная гражданская война на Украине не возобновилась". Пресс-секретарь Путина также упомянул об "опасной черте", к которой, по его словам, близка ситуация.

Теги: #рф #ткг #украина #мид
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