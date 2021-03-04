Политика

18:49 04.03.2021

Группа из 40 сенаторов призвала Байдена ввести новые санкции против "Северного потока 2" - СМИ

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Группа из 40 сенаторов призвала Байдена ввести новые санкции против "Северного потока 2" - СМИ

Группа из 40 американских сенаторов призвала президента США Джо Байдена ввести очередные санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток 2", сообщает агентство Bloomberg.

"Строительство проекта продолжается, и в открытом доступе имеется информация о судах и компаниях, участвующих в подлежащей санкциям деятельности", - цитирует агентство попавшее в его распоряжение письмо сенаторов.

Письмо подписали влиятельный конгрессмен из Техаса Тед Круз и еще 39 сенаторов США. Они раскритиковали доклад Госдепа от 19 февраля 2021 года о "Северном потоке 2" и связанных с ним санкциями, в котором значилось только одно российское судно-трубоукладчик и его владелец. В общей сложности, в Сенате США - 100 мест.

"В нем не указаны другие суда, участвующие в прокладке трубопровода, а также компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги", - заявили сенаторы.

Госдеп США в феврале перечислил в списке для возможных санкций по "Северному потоку - 2" российское судно "Фортуна" и его собственника - компанию "КВТ-Рус", против которых уже действуют санкции, введенные при экс-президенте Дональде Трампе.

Круз - известный противник "Северного потока 2". Он и в прошлые годы активно выступал за масштабные санкции, призванные помешать реализации этого проекта.

Теги: #сша #северный_поток_2 #санкции
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