Политика

18:42 04.03.2021

Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства

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Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля 2021 «О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.

Как сообщает пресс-служба президента, согласно указанному решению СНБО, Кабинет Министров вместе с ЦИК и СБУ должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным или множественным гражданством.

В частности, необходимо установить наличие или отсутствие правовой определенности запрета гражданам Украины, которые имеют гражданство (или подданство) иностранного государства, занимать определенные государственные и политические должности или выполнять функции государства или местного самоуправления.

По результатам такого анализа правительство в шестимесячный срок должно внести на рассмотрение Верховной Рады проекты законов, которые бы предусматривали запрет гражданам Украины, которые имеют гражданство (подданство) иностранного государства или подали документы (или проходят процедуру) для приобретения иностранного гражданства, претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления. Кроме того, предусматривается запрет претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности, иметь допуск к государственной тайне, быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах, а также быть членом политической партии.

Как сообщается, также необходимо разработать и представить на рассмотрение парламента порядок подтверждения отказа и выхода из гражданства (подданства) иностранного государства для граждан Украины, которые претендуют на вышеупомянутые позиции.

Кроме того, на законодательном уровне должен быть предусмотрен порядок представления гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства. Для жителей временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма этот порядок будет вводиться в действие только после восстановления территориальной целостности Украины.

За представление недостоверных сведений в декларациях об отсутствии иностранного гражданства должна быть установлена ответственность.

Также, согласно решению СНБО, правительство должно начать межгосударственный диалог по заключению двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, кроме государства-агрессора, направленных на урегулирование проблемных вопросов, связанных с двойным (множественным) гражданством.

Теги: #снбо #зеленский #гражданство
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