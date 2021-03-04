Корниенко: Партия "Слуга народа" лоббистов не нанимала

Политическая партия “Слуга народа” не нанимала никаких лоббистов, утверждает ее лидер, первый заместитель главы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко.

"Партия точно никаких лоббистов не нанимала, но если какими-то окольными путями они все-таки у нас появились, то, конечно же, как законопослушная политическая сила, внесем данные в декларацию", - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что существует меморандум о сотрудничестве фракции "Слуга народа", который подписал ее глава Давид Арахамия, и общественной организации ("Центр трансатлантического взаимодействия и диалога" - ИФ), которая и заключила договор с американскими лоббистами.

Лидер партии подчеркнул, что "это сотрудничество фракции (фракция – это же не партия, это другое лицо, другой субъект) с какой-то ОО, которая действует дальше на свой страх и риск". По словам Корниенко, "тут вопрос правильного бумажного юридического оформления этой всей истории" и пока в партии изучают сложившуюся ситуацию с юристами и бухгалтерами.