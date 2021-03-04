"Евросолидарность" заявила о готовящихся "новых фейках" против Порошенко

Офис президента Украины готовит "фейковый вброс" о якобы присутствии "людей Порошенко" в структуре собственности сети АЗС GLUSKO, говорится в заявлении партии "Европейская солидарность".

"По этому поводу хотим отметить: достаточно системно умножать ложь, связывая Порошенкa и Медведчука. Украинцам все больше становится очевидным, что цель этого очередного вброса – в очередной раз отвлечь внимание общества от провалов власти и реальной государственной измены чиновников с Банковой, причастных к срыву операции по задержанию "группы Вагнера".

"Европейская солидарность" подчеркнула, что "именно "Слуги народа" совместно с ОПЗЖ отказались предоставить своих представителей во временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию срыва операции по "вагнеровцам".

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко возглавляет партию "Европейская солидарность".