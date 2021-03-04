Политика

16:51 04.03.2021

В "Слуге народа" рассчитывают на принятие в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации до конца сессии - Корниенко

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В "Слуге народа" рассчитывают на принятие в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации до конца сессии - Корниенко

В парламентской фракции партии "Слуга народа" надеются на принятие в первом чтении законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации уже до конца текущей сессии, отметил лидер партии, первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Месяц точно уйдет на то, чтобы законопроект внести, дождаться альтернативных законопроектов, проголосовать минимум 226 голосами, чтобы отправить в Конституционный суд (для получения вывода о соответствии законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции - ИФ), - и это произойдет в лучшем случае в середине апреля", - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли к концу нынешней сессии законопроект принят в первом чтении, парламентарий сказал: "Да, мы хотели бы".

По словам Корниенко, все зависит от того, насколько быстро депутаты выйдут на финальный текст.

"Комиссия по правовой реформе уже работает. Сейчас мяч на стороне ученых, ведем с ними дискуссию. В течение года проходило обсуждение, есть протокол разногласий, по которому еще надо пройтись", - отметил лидер политической силы.

Согласно законодательству, решение о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию принимается не менее чем 226 голосами. Для окончательного одобрения законопроекта об изменениях в Основной закон необходимо, чтобы за него проголосовало не менее 300 народных депутатов на следующей очередной сессии парламента.

Согласно календарному плану 5-я сессия Верховной Рады IX cозыва началась 2 февраля и закончится 23 июля 2021 года. Последняя пленарная неделя пройдет 13-16 июля.

Теги: #корниенко #децентрализация #слуга_народа
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