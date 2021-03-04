Политика

15:41 04.03.2021

Лидер "Слуги народа" Корниенко допускает участие президента Зеленского в съезде партии в марте

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Лидер "Слуги народа" Корниенко допускает участие президента Зеленского в съезде партии в марте

Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в съезде партии "Слуга народа" 13 марта, заявил лидер политической силы, первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко.

"Мы готовимся к съезду, 13 марта. Он будет судьбоносный, не побоюсь этого слова. У нас там новые горизонты откроются, президент нам много интересных заданий даст", - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на уточняющий вопрос, придет ли Зеленский на съезд, Корниенко сказал: "Ждем. Пригласим его".

Теги: #корниенко #слуга_народа
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