Политика

12:32 04.03.2021

В "Слуге народа" считают, что законопроект об обороте оружия необходимо отправить на доработку

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В "Слуге народа" считают, что законопроект об обороте оружия необходимо отправить на доработку

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что имеющаяся редакция законопроекта об обороте оружия не найдет поддержки при рассмотрении в зале заседаний Верховной Рады и будет отправлен на доработку.

"Очевидно, он не наберёт 226 голосов. По крайней мере, я не буду голосовать за такую редакцию законопроекта, которая фактически легализует "короткостволы", пусть даже для домашнего хранения. Но там очень много вопросов относительно того, как это можно обойти", - отметила парламентарий на брифинге в четверг.

По ее словам, после рассмотрения в зале заседаний в четверг депутаты, скорее всего, отправят законопроект на доработку.

Теги: #законопроект #оружие #слуга_народа
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