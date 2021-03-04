Политика

12:27 04.03.2021

"Слуга народа" не планирует в ближайшее время рассматривать вопрос об отставке Степанова

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"Слуга народа" не планирует в ближайшее время рассматривать вопрос об отставке Степанова

Депутатская фракция "Слуга народа" не планирует рассматривать вопрос о возможности отставки министра здравоохранения Максима Степанова на своём ближайшем заседании.

"Пока этого вопроса нет в повестке дня фракции. Но однозначно, мы будем спрашивать о том, как будет происходить процесс (вакцинации от коронавирусной болезни, - ИФ), и хотим услышать, когда другие контакты (на поставку вакцины, - ИФ) будут реализованы, поступят другие партии, потому как 500 тысяч доз - это не так и много, они будут очень быстро использованы. Поэтому нам нужно думать о всех массовых этапах", - сказал заместитель фракции Евгения Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

По ее словам, процесс организации вакцинации сложно оценивать по первой неделе, поскольку "необходимо нарастить темпы".

Как сообщалось, в феврале Кравчук заявляла, что фракция "Слуга народа" может поднять вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова во время обсуждения на заседании, если начало процесса вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 не будет начато и организовано надлежащим образом.

Теги: #степанов #минздрав #слуга_народа
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