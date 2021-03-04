Политика

11:58 04.03.2021

Порошенко: законы о коллаборационизме и противодействии российской пропаганде создают основания для запрета ОПЗЖ

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Порошенко: законы о коллаборационизме и противодействии российской пропаганде создают основания для запрета ОПЗЖ

Принятие законопроектов об ответственности за коллаборационизм со страной-агрессором и противодействии кремлевской пропаганде предоставит государству правовой инструмент для запрета политических партий, действующих на территории Украины в интересах России, в частности, "Оппозиционной платформы – За жизнь", заявил пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская Солидарность") Петр Порошенко.

"Требуем от президента и "слуг" принять инициированные нами законопроекты - и об уголовной ответственности за коллаборационизм, и о системном противодействии российской пропаганде. Принятие наших законов позволит не в режиме кавалерийских атак, а системно противодействовать пятой колонне. И кстати, там предусмотрены юридические основания для запрета деятельности пророссийских партий, в том числе ОПЗЖ. Подобно тому, как наша команда в 2015 году стерла Компартию с политической карты Украины", - цитирует слова Порошенко пресс-служба партии "Евросолидарность" в четверг.

Пятый президент отметил, что, после закрытия трех телеканалов, связанных с народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, "все племя прокремлевских пропагандистов сразу перекочевало" на телеканал "Наш", который не хотят трогать, потому что, "кроме Мураева, там в акционерах - партнеры некоторых представителей действующей власти".

Порошенко также призвал правоохранителей начать немедленные процессуальные действия в отношении лиц, которые "не подозреваются, а осуществляли террористическую деятельность".

"Как записано в законе - раз есть факты и доказательства, должны быть предъявлены обвинения и подозрения", - резюмировал пятый Президент.

Теги: #коллаборационизм #порошенко
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