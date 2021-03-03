Политика

20:42 03.03.2021

Байден продлил на год санкции против РФ, введенные из-за Украины

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Байден продлил на год санкции против РФ, введенные из-за Украины

Президент США Джо Байден принял решение продлить на год антироссийские санкции, введенные в связи с Украиной, говорится в документе, опубликованном в среду в американском Федеральном реестре.

В заявлении указывается, что ситуация вокруг Украины "по-прежнему представляет серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США. По этой причине, режим ЧС, введенный 6 марта 2014 года, а также - меры, принятые (...) в ответ на кризис, должны оставаться в силе и после 6 марта 2021 года".

Санкции против России по ситуации в Украине были введены администрацией президента Барака Обамы в 2014 году. Первые ограничительные меры вступили в силу 6 марта 2014 года, позже - 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года - санкции расширялись.

С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

Теги: #россия #санкции #байден
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