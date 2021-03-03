Политика

20:07 03.03.2021

Порошенко обвинил Офис президента в дискредитации "Евросолидарности" с помощью санкций против Медведчука

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Порошенко обвинил Офис президента в дискредитации "Евросолидарности" с помощью санкций против Медведчука

Офис президента сопровождает "резонансные решения" Совета национальной безопасности и обороны, связанные с введением санкций против нардепа Виктора Медведчука и его окружения, информационной кампанией, дискредитирующей политическую партию "Европейская Солидарность", заявил лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Создается впечатление, что Зеленскому Медведчук был нужен для информационной атаки не столько на ОПЗЖ и Россию, сколько на "Евросолидарнисть" и на меня лично. Псевдосенсацию они пытаются раздуть из общеизвестных фактов. Фактов, о которых я неоднократно рассказывал в интервью и на пресс-конференциях", - отмечает Порошенко в своем обращении, обнародованном в среду.

В нем он также напомнил о ходе освобождения тысяч украинцев, захваченных в плен путинским режимом на оккупированных территориях Крыма, Донбасса и в России.

"Летом четырнадцатого года… в рамках нормандского формата на роль коммуникатора между Киевом и Москвой определили Медведчука. Почему я на это сознательно согласился, понимая собственные политико-репутационные риски?.. Да потому что тысячи людей находились в то время в российском плену в качестве заложников Кремля. Чтобы их освободить, я готов был иметь дело хоть с чертом лысым", - подчеркивает Порошенко.

Он добавил, что Медведчук вернулся в большую политику в июле 2019, уже во время каденции Зеленского, поскольку понял, что "ему никто больше не помешает".

"Оглядываясь сейчас в четырнадцатый год, понимаю, что из решения, которое я тогда вынужденно принял по Медведчуку, мы вытеснили по максимуму. Мы освободили людей. Не первый раз мне за то решение пытаются выставить счет, и пусть. Главное - тысячи людей вернулись домой. Их жизнь важнее, чем мои белые перчатки", - резюмировал пятый президент.

Теги: #снбо #порошенко #офис_президента
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