Политика

18:57 03.03.2021

УДАР предложил ввести в советах по всей стране системы голосования, исключающие "кнопкодавство"

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УДАР предложил ввести в советах по всей стране системы голосования, исключающие "кнопкодавство"

Во всех городских и областных советах следует ввести систему голосования, исключающую "кнопкодавство", говорится в заявлении партии "УДАР" Виталия Кличко, опубликованном на ее странице в Facebook.

В партии считают, что "кнопокодавство" подрывает доверие избирателей к депутатам.

"Партия "УДАР" призывает городские и областные советы по всей стране ввести систему, которое делает невозможным неперсональное голосование. Избиратели должны быть уверены, что их представители не злоупотребляют своими правами и обязанностями и голосуют исключительно индивидуально. Потому что каждая манипуляция и нечестное голосование подрывают доверие избирателей к депутатскому корпусу в целом", – говорится в заявлении.

В "УДАРе" напомнили, что последовательно отстаивали и отстаивают принципы персонального голосования с 2012 года.

"После выборов 2012 года народные депутаты фракции "УДАР" в парламенте инициировали и отстаивали введение в Верховной Раде системы, которая делает невозможным голосование за другого депутата. Киев, после избрания мэром лидера партии Виталия Кличко, первым в Украине, в 2015 году ввел систему голосования Рада-4 в Киевсовете. То есть, уже почти 6 лет в столице невозможно "кнопкодавство", а следовательно и политическая коррупция", – сообщают авторы заявления.

В партии отметили, что система голосования с применением сенсорной кнопки, которая должна сделать невозможным голосование депутатов и за своих коллег, наконец заработала в Верховной Раде.

"Система, ждала своего внедрения более 10 лет. За это время украинский парламент столкнулся не с одним скандалом по сомнительности голосования за тот или иной закон. Журналисты неоднократно ловили представителей депутатского корпуса на голосовании за других нардепов", – подчеркивают авторы заявления.

 

Теги: #удар #кнопкодавство
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