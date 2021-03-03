Профильный комитет рекомендует Раде принять за основу законопроект о "десоветизации" законодательства

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект о "десоветизации" законодательства Украины (№4284).

Соответствующее решение члены комитета приняли на своем заседании в среду.

"Есть предложение: рекомендовать Верховной Раде Украины проект №4284 по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", – озвучил решение руководитель комитета Андрей Клочко (фракция "Слуга народа").

Этот законопроект отменяет более тысячи актов законодательных органов СССР и УССР, а также определяет более 5 тысяч актов Союза ССР и Украинской ССР таковыми, которые не применяются на территории Украины.