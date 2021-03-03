Зеленский: Украина остается преданной имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС

Украина стремится использовать гибкость Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом для присоединения к внутреннему рынку ЕС, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Мы обсудили чрезвычайно интенсивную и насыщенную повестку дня отношений Украины и Европейского Союза. Украина остается полностью преданной эффективной имплементации Соглашения об ассоциации, но также стремится использовать его гибкость для того, чтобы полнее присоединиться к внутреннему рынку Европейского Союза", - сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Киеве в среду.

По его словам, сегодня "сверили часы" по имплементации договоренностей, которые были достигнуты во время прошлогоднего саммита Украина-ЕС, среди которых пересмотр Соглашения об ассоциации, интеграция в совместный рынок Европейского Союза, соглашение о совместном авиационном пространстве, макрофинансовая помощь, движение к такому важному промышленному безвизу.

Он высказал надежду, что запланированный 23-й саммит Украина-ЕС в Киеве состоится.