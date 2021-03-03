Политика

12:39 03.03.2021

Зеленский рассчитывает на осуждение Евросоветом российской агрессии против Украины по итогам мартовского заседания

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Зеленский рассчитывает на осуждение Евросоветом российской агрессии против Украины по итогам мартовского заседания

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Европейский совет по итогам заседания в конце текущего месяца примет решение, осуждающее гибридную агрессию РФ против Украины.

"Я надеюсь, что по итогам заседания Европейского совета в конце марта будет дан мощный сигнал по осуждению российской гибридной агрессии против Украины. Я не верю в возвращение "business as usual" в отношениях между Европейским союзом и РФ без восстановления территориальной целостности нашего государства", - сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Киеве в среду.

Теги: #агрессия #рф #зеленский #евросовет
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