Зеленский рассчитывает на осуждение Евросоветом российской агрессии против Украины по итогам мартовского заседания

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Европейский совет по итогам заседания в конце текущего месяца примет решение, осуждающее гибридную агрессию РФ против Украины.

"Я надеюсь, что по итогам заседания Европейского совета в конце марта будет дан мощный сигнал по осуждению российской гибридной агрессии против Украины. Я не верю в возвращение "business as usual" в отношениях между Европейским союзом и РФ без восстановления территориальной целостности нашего государства", - сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Киеве в среду.