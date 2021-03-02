Политика

19:53 02.03.2021

Минфин США объявил о санкциях в отношении Кириенко, Бортникова и еще пяти россиян

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Минфин США объявил о санкциях в отношении Кириенко, Бортникова и еще пяти россиян

Минфин США объявил о санкциях в отношении первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова.

Согласно опубликованному списку Минфина, ограничительные меры вводятся и против заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, директора ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина.

Речь идет о включении в санкционный список SDN List. Это означает, что в США активы попавших в санкционный список людей замораживаются, а гражданам США запрещено вести с ними дела.

Накануне стало известно, что Вашингтон может ввести санкции в связи с ситуацией вокруг Навального уже на этой неделе и что это будет происходить в координации с Евросоюзом.

Ранее во вторник сообщалось, что санкции ЕС против российских должностных лиц в связи с ситуацией с Навальным вступили в силу. Ограничительные меры введены против главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Эти санкции устанавливают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание в ЕС банковских активов подпавших под ограничительные меры лиц.

Теги: #лица #сша #россия #санкции
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