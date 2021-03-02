Политика

17:01 02.03.2021

Администрация США обещает и дальше вводить санкции против РФ - СМИ

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Администрация США обещает и дальше вводить санкции против РФ - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена намерена и в дальнейшем вводить санкции против России, в частности, за нарушения прав человека, сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, в администрации США указали, что "сегодня - только начало, будут еще санкции".

"США хотят показать, что за нарушение прав человека будут меры", - пишет агентство.

В частности, согласно данным Bloomberg, в ближайшие недели может быть объявлено о мерах за кибератаку на SolarWinds.

Теги: #рф #санкции #байден #сша
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