Украина рассчитывает, что ЕС введет санкции против нарушителей прав и свобод в оккупированном Крыму – МИД

Министерство иностранных дел Украины приветствует решение Европейского Союза впервые применить новый глобальный санкционный механизм против четырех российских чиновников за нарушения прав человека в РФ, сказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Рассчитываем, что новый санкционный режим ЕС также будет применен против лиц, виновных в подавлении фундаментальных прав и свобод на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя. Ни одно преступление российской оккупационной власти не должно остаться безнаказанным", - говорится в комментарии спикера, опубликованном во вторник.

В МИД отметили тот факт, что новый санкционный режим заработал в очень сжатые сроки. "Он может стать дополнительным эффективным инструментом для борьбы нашего государства с грубыми нарушениями прав человека на временно оккупированных территориях Украины, восстановления ее территориальной целостности в международно признанных границах", - говорится в комментарии.

Кроме того, в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что решение ЕС в очередной раз демонстрирует, что защита прав человека остается безусловным приоритетом внешней политики Евросоюза.