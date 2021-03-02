Политика

14:56 02.03.2021

Президент Евросовета: борьба с коррупцией и всеобъемлющая судебная реформа в Украине - важные условия программы макрофинансовой помощи и визовой либерализации

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Президент Евросовета: борьба с коррупцией и всеобъемлющая судебная реформа в Украине - важные условия программы макрофинансовой помощи и визовой либерализации

Украина взяла на себя обязательства по борьбе с коррупцией и всеобъемлющей судебной реформе в рамках Соглашения по ассоциации, и это важные условия по согласованной программе макрофинансовой помощи и процессу визовой либерализации, подчеркнул президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Важный прогресс был достигнут под вашим руководством, президент Зеленский. Многое все еще надо сделать, особенно в сфере верховенства права, судебной реформы и борьбы с коррупцией. Украинские граждане заслуживают судебную систему, которая уважает и реализовывает верховенство права, которая является ответственной и независимой от корыстных интересов и которая демонстрирует, что коррупция не может быть безнаказанной", - сказал он в ходе онлайн-выступления в рамках форума "Украина 30" с КПВВ "Счастье", где он пребывает вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник.

Мишель подчеркнул, что это ключевые условия, чтобы обеспечить доверие украинского народа к судебным институциям, и это имеет огромное значение для того, чтобы улучшить украинский бизнес-климат и привлекать заграничные инвестиции.

"Украина взяла на себя обязательства по борьбе с коррупцией и всеобъемлющей судебной реформе в рамках Соглашения по ассоциации. Это важные условия согласно недавно согласованной программе макрофинансовой помощи и процессу визовой либерализации", - указал президент Европейского Совета.

Мишель заявил, что недавние решения Конституционного суда Украины только подчеркивают необходимость активизировать усилия по судебной реформе.

"Всеобъемлющая судебная реформа крайне необходима, чтобы перезапустить главные органы судебной власти и установить новую прозрачную и учитывающую заслуги процедуру выборов для судей в Высшем совете правосудия. Это комплексные, сложные реформы, они требуют храбрости и сильного лидерства", - добавил он.

Президент Евросовета подчеркнул, что ЕС последовательно поддерживал Украину на пути этой реформы, и готов продолжить поддержу, предоставляя консультирование, финансовую поддержку.

"Дорогой президент Зеленский, дорогие друзья, ЕС поддержит вас на каждом этапе пути в вашей храбрости и решимости прогрессу на пути к верховенству права и реформированной судебной системы", - заверил Мишель.

Теги: #шарль_мишель #оос #коррупция #реформы
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