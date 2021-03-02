Политика

14:20 02.03.2021

Зеленский приветствовал председателя Евросовета Мишеля с его первым визитом в Украину и на Донбасс

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Зеленский приветствовал председателя Евросовета Мишеля с его первым визитом в Украину и на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал председателя Европейского Совета Шарля Мишеля с его первым визитом в Украину, а также отметил важность посещения им линии соприкосновения на Донбассе.

Хочу поприветствовать Шарля Мишеля. Раз видеть и слышать вас в Украине, на украинском. Также хочу поприветствовать всех участников форума. Мы рады принимать Шарля Мишеля, который впервые посещает Украину. И, по моему мнению, это очень важно, что его визит начинается с поездки на линию соприкосновения. Не секрет, что наши европейские партнёры поддерживают нас в вопросах Донбасса», - заявил Зеленский на Донбассе во время совместного с председателем Европейского Совета обращения к участникам проходящего в Киеве всеукраинского форума "Украина 30".

Как сообщалось, президент Зеленский и председатель Евромовета Мишель начали поездку в зону проведения операции Объединенных сил в Луганской области, где ознакомятся с оперативной ситуацией в зоне ООС.

Теги: #шарль_мишель #зеленский #визит
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