Зеленский: планирую подписать указ, который позволит внедрить Стратегию развития органов правосудия и конституционного судопроизводства

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время подписать указ, который введет в действие трехлетнюю Стратегию развития органов правосудия и конституционного судопроизводства, презентованную во время время форума "Украина. 30", заявил глава государства во время совместного обращения с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем во вторник.

"Не секрет, что европейские партнеры поддерживают нас не только в вопросах прекращения войны на востоке Украины, но и во многих других вопросах. Это, в частности, усовершенствования нашей судебной системы и проведения судебной реформы. Вчера, на форуме была презентована трехлетняя Стратегия развития органов правосудия и конституционного судопроизводства. Для воплощения её в жизнь я настроен в ближайшее время подписать соответствующий указ", - отметил Зеленский.

Также глава государства поблагодарил Европейский Союз и лично Шарля Мишеля за помощь в построении в Украине независимой судебной системы.

"Я хочу выразить благодарность господину президенту и, в его лице, всему Европейскому Союзу за важную экспертную помощь для построения в Украине стойкой и независимой судебной системы", - резюмировал президент.