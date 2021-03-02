Политика

13:52 02.03.2021

Гармаш: В политической подгруппе ТКГ впервые заговорили так называемые "эксперты" от ОРДЛО

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Гармаш: В политической подгруппе ТКГ впервые заговорили так называемые "эксперты" от ОРДЛО

Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от Украины Сергей Гармаш сообщил, что в ходе дискуссии политической подгруппы ТКГ впервые взяли слово так называемые "эксперты" из Донецка и Луганска.

"В Минском процессе "прорыв"! Сегодня на заседании рабочей группы по политическим вопросам заговорила сначала "эксперт" ОРДО Майя Пирогова, потом и "эксперты" из Луганска. До этого, четыре заседания "эксперты ОРДЛО" присутствовали, но молчали. И вот они заговорили!", - сообщил Гармаш на своей странице в Facebook после завершения заседания политической подгруппы ТКГ во вторник, 2 марта.

Он также добавил, что "представитель России говорил секунд 30, а в основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель, который "давил", чтобы стороны обсуждали план ОРДЛО".

"Хотя ОРДЛО не член ТКГ и это прямое нарушение Минских соглашений…", - подытожил Гармаш.

Как сообщалось, 19 февраля Сергей Гармаш не исключил возможности своего выхода из состава ТКГ, если украинское руководство делегации не предпримет шагов в отношении вопроса нерегламентного присутствия на переговорах так называемых "общественных экспертов" из ОРДЛО, которые начали самопроизвольно подключаться к участию в переговорах с начала 2021 года.

 

Теги: #ткг #гармаш #минские_соглашения
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