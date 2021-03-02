Политика

13:17 02.03.2021

Президент Молдовы назвала коррупцию причиной нерешенности конфликта в Приднестровье

2 мин читать
Президент Молдовы назвала коррупцию причиной нерешенности конфликта в Приднестровье

Конфликт в Приднестровье искусственно поддерживается региональной коррупцией, заявила президент Молдовы Майя Санду.

"Между жителями двух берегов реки (Днестра) нет недопонимания. Мы одинаковы. У нас те же потребности, мы также страдаем от бедности, отсутствия экономических возможностей, коррупции, недоверия к госучреждениям. Мы все жертвы региональной коррупции, которая использует этот конфликт для обогащения за счет контрабанды, хищений и незаконного оборота товаров. Все мы знаем, что тысячи людей пострадали от этого, но есть и несколько разбогатевших. Некоторые из них находятся здесь, в Кишиневе", - сказала Санду во вторник на митинге, посвященном началу вооруженного противостояния в марте 1992 г. между полицией Молдовы и вооруженными формированиями Приднестровья.

"Следует преклоняться перед ветеранами вооруженного конфликта на Днестре, которые встали на защиту целостности и независимости Молдовы. В 1992 году на Молдавию напали те, кто не желал ее независимости, развития и добра", - продолжила Санду.

"Наша страна до сих пор не может дышать свободно. Коррумпированные кланы, напавшие на этот народ в 1990-е годы, продолжают воровать и обогащаться даже во время чумы за счет честных людей. Несмотря на то, что в ноябре 2020 года граждане этой страны в рекордном количестве пришли на избирательные участки и сказали воровству решительное нет, спрут коррупции продолжает бороться, надеясь, что ему удастся избежать правосудия и гнева людей, требующих справедливости. В память о тех, кто отдал свои жизни, защищая свою страну, мы обязаны не уступать ворам. Мы обязаны построить общество справедливости и благополучия для всех", - заявила Санду.

 

 

Теги: #молдова #санду #приднестровье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:21 02.03.2021
В Молдове приступают к вакцинации от COVID-19

В Молдове приступают к вакцинации от COVID-19

20:05 01.03.2021
В Молдове приступают к вакцинации от COVID-19

В Молдове приступают к вакцинации от COVID-19

10:12 01.03.2021
Санду не собирается отказываться от идеи проведения в Молдове досрочных парламентских выборов

Санду не собирается отказываться от идеи проведения в Молдове досрочных парламентских выборов

17:28 28.02.2021
Санду не собирается отказываться от идеи проведения в Молдове досрочных парламентских выборов

Санду не собирается отказываться от идеи проведения в Молдове досрочных парламентских выборов

16:33 28.02.2021
Граждане Молдовы должны иметь возможность выбора вакцины от COVID-19 - президент

Граждане Молдовы должны иметь возможность выбора вакцины от COVID-19 - президент

19:49 27.02.2021
В Молдову доставлена первая партия вакцины AstraZeneca из Румынии

В Молдову доставлена первая партия вакцины AstraZeneca из Румынии

20:23 25.02.2021
Рекорды по суточному приросту новых случаев COVID-19 и числу скончавшихся зафиксированы в Молдове

Рекорды по суточному приросту новых случаев COVID-19 и числу скончавшихся зафиксированы в Молдове

21:29 23.02.2021
Президент Молдовы отказалась выполнять решение КС, решила добиваться досрочных парламентских выборов

Президент Молдовы отказалась выполнять решение КС, решила добиваться досрочных парламентских выборов

19:05 23.02.2021
В Молдове зафиксирован рост числа заражений COVID-19 за сутки, умерли 24 пациента

В Молдове зафиксирован рост числа заражений COVID-19 за сутки, умерли 24 пациента

17:26 23.02.2021
Украина намерена с 1 сентября запретить въезд автомобилей с приднестровскими номерами – посол в Молдове

Украина намерена с 1 сентября запретить въезд автомобилей с приднестровскими номерами – посол в Молдове

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада начала использовать сенсорную кнопку

"Слуга народа" создает молодежное крыло партии - Корниенко

Съезд партии "Слуга народа" пройдет 13 марта - Корниенко

Украинские дипломаты представили "Крымскую платформу" в ОБСЕ

ЦИК зарегистрировала кардиохирурга Кузьменко кандидатом в нардепы от "Евросолидарности" на 50-ом округе

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутаты собирают подписи за проведение внеочередного заседания Рады для рассмотрения законопроекта о НАБУ - Верещук

Рада начала использовать сенсорную кнопку

"Слуга народа" создает молодежное крыло партии - Корниенко

Съезд партии "Слуга народа" пройдет 13 марта - Корниенко

США будут координировать с ЕС любые действия в отношении России

Боррель обвинил Россию в активной дезинформации против ЕС и пообещал лучше противостоять ей

Украинские дипломаты представили "Крымскую платформу" в ОБСЕ

ЦИК зарегистрировала кардиохирурга Кузьменко кандидатом в нардепы от "Евросолидарности" на 50-ом округе

Глава Евросовета считает, что в Грузии настало время для политического диалога между оппозицией и властью

Спрятать двойное или тройное гражданство у чиновников не получится - нардеп Дунда

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА