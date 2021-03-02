Президент Молдовы назвала коррупцию причиной нерешенности конфликта в Приднестровье

Конфликт в Приднестровье искусственно поддерживается региональной коррупцией, заявила президент Молдовы Майя Санду.

"Между жителями двух берегов реки (Днестра) нет недопонимания. Мы одинаковы. У нас те же потребности, мы также страдаем от бедности, отсутствия экономических возможностей, коррупции, недоверия к госучреждениям. Мы все жертвы региональной коррупции, которая использует этот конфликт для обогащения за счет контрабанды, хищений и незаконного оборота товаров. Все мы знаем, что тысячи людей пострадали от этого, но есть и несколько разбогатевших. Некоторые из них находятся здесь, в Кишиневе", - сказала Санду во вторник на митинге, посвященном началу вооруженного противостояния в марте 1992 г. между полицией Молдовы и вооруженными формированиями Приднестровья.

"Следует преклоняться перед ветеранами вооруженного конфликта на Днестре, которые встали на защиту целостности и независимости Молдовы. В 1992 году на Молдавию напали те, кто не желал ее независимости, развития и добра", - продолжила Санду.

"Наша страна до сих пор не может дышать свободно. Коррумпированные кланы, напавшие на этот народ в 1990-е годы, продолжают воровать и обогащаться даже во время чумы за счет честных людей. Несмотря на то, что в ноябре 2020 года граждане этой страны в рекордном количестве пришли на избирательные участки и сказали воровству решительное нет, спрут коррупции продолжает бороться, надеясь, что ему удастся избежать правосудия и гнева людей, требующих справедливости. В память о тех, кто отдал свои жизни, защищая свою страну, мы обязаны не уступать ворам. Мы обязаны построить общество справедливости и благополучия для всех", - заявила Санду.