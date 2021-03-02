Политика

10:17 02.03.2021

"Слуга народа" создает молодежное крыло партии - Корниенко

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"Слуга народа" создает молодежное крыло партии - Корниенко

"Слуга народа" намерена создать молодежное крыло партии, сообщил лидер политической силы, первый заместитель одноименной фракции Александр Корниенко.

"С инициативой о создании молодежного крыла партии выступили депутаты и молодежные лидеры со всей Украины во время встречи в Киеве 27 февраля", - рассказал Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, молодежное крыло партии будет сообществом активных и креативных людей, которые разделяют идеи и принципы президента Владимира Зеленского.

Корниенко отметил, что одним из возможных направлений деятельности молодежной организации может стать реализация законопроекта "Об основных принципах молодежной политики", который зарегистрирован в парламенте.

"Я бы хотел, чтобы наша молодежка взялась за имплементацию этого закона", - отметил Корниенко.

Он также подчеркнул, что среди задач молодежного крыла партии - информирование молодежи и коммуникация. По его мнению, кто как не Зе!Молодежка сможет своим сверстникам понятным языком разъяснить те или иные политические процессы.

Корниенко также сообщил, что координатором "Зе!Молодежки" стал народный депутат от "Слуги народа" Александр Санченко, один из авторов законопроекта №3718 "Об основных принципах молодежной политики".

Теги: #корниенко #молодежь #слуга_народа
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