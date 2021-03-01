Политика

20:41 01.03.2021

Украинские дипломаты представили "Крымскую платформу" в ОБСЕ

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Украинские дипломаты представили "Крымскую платформу" в ОБСЕ

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время онлайн-брифинга для делегаций государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представила цель, структуру и планы работы Крымской платформы, сообщает пресс-служба МИД Украины в понедельник.

Отмечается, что Джапарова также призвала членов Организации принять активное участие в её первом саммите, который пройдет 23 августа 2021 года в Киеве.

"Очень важно совместно искать ответы на весь комплекс последствий временной оккупации Крыма и держать эту проблему в постоянном поле зрения международного сообщества",- цитирует Джапарову пресс-служба МИД.

Помимо заместителя министра иностранных дел, в брифинге принимали участие также Постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич и заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

Антон Кориневич осветил широкий спектр нарушений прав человека и основных свобод российской оккупационной властью в Крыму.

Анатолий Петренко представил факты, подтверждающие продолжающуюся милитаризацию Россией временно оккупированного полуострова и Черноморско-Азовского региона, которая несет в себе угрозу для всего пространства ОБСЕ.

Иностранные партнеры подтвердили непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ, решительно осудили нарушения прав человека в Крыму, его милитаризации, а также продвижение Россией дезинформации с целью сокрытия негативных последствий оккупации.

Как сообщалось, 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы, который запланирован на 23 августа.

Теги: #крым #обсе #платформа
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