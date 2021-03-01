Политика

20:41 01.03.2021

Минобороны США объявило о новом пакете помощи Украине на $125 млн

2 мин читать
Минобороны США объявило о новом пакете помощи Украине на $125 млн

Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине на сумму $125 млн для инициативы по содействию безопасности Украины, который включает обучение, оборудование и консультативные услуги, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны, защитить ее границы и улучшить взаимодействие с НАТО.

"Пакет USAI включает в себя два дополнительных вооруженных патрульных катера Mark IV для расширения возможностей Украины по патрулированию и защите своих территориальных вод. На сегодняшний день США передали в общей сложности восемь патрульных катеров Mark IV", - говорится в пресс-релизе на сайте Минобороны США в понедельник.

В Пентагоне подчеркнули, что это действие подтверждает приверженность США предоставлению летального защитного оружия, чтобы Украина могла более эффективно защищаться от российской агрессии.

"Пакет также включает возможности для повышения летальности, командования и управления и ситуационной осведомленности украинских сил за счет предоставления дополнительных контр-артиллерийских радаров и тактического оборудования; постоянной поддержки спутниковых снимков и возможностей анализа; и оборудование для оказания медицинской помощи военнослужащим и процедур боевой эвакуации", - говорится в сообщении.

Также в Пентагоне напомнили, что оставшиеся $150 млн в 2021 финансовом году, выделенные Конгрессом США, будут предоставлены, когда Министерство обороны в сотрудничестве с Государственным департаментом подтвердит, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах в этом году, как того требует закон об ассигнованиях на национальную оборону.

"Департамент призывает Украину продолжать проводить реформы, которые усиливают гражданский контроль над вооруженными силами, способствуют повышению прозрачности и подотчетности в оборонной промышленности и закупках, а также модернизируют свой оборонный сектор в других ключевых областях в соответствии с принципами и стандартами НАТО", - указали в Минобороны.

С 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $2 млрд.

Теги: #сша #помощь #минобороны
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:51 01.03.2021
Зеленский подписал закон о предоставлении помощи по частичной безработице на период карантина или ЧС

Зеленский подписал закон о предоставлении помощи по частичной безработице на период карантина или ЧС

07:32 01.03.2021
Госсекретарь США осудил задержания оппозиционных активистов в Гонконге

Госсекретарь США осудил задержания оппозиционных активистов в Гонконге

05:37 01.03.2021
Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный Байденом пакет стимулов объемом $1,9 трлн

Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный Байденом пакет стимулов объемом $1,9 трлн

05:34 01.03.2021
Секретная служба США разыскивает хакера, укравшего данные 22 военных – СМИ

Секретная служба США разыскивает хакера, укравшего данные 22 военных – СМИ

01:18 01.03.2021
Трамп призывает немедленно реформировать систему проведения выборов в США

Трамп призывает немедленно реформировать систему проведения выборов в США

01:16 01.03.2021
Трамп не исключил, что снова будет бороться за пост президента США

Трамп не исключил, что снова будет бороться за пост президента США

00:11 01.03.2021
SpaceX в понедельник выведет на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

SpaceX в понедельник выведет на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

23:19 28.02.2021
Тегеран не заинтересован в неформальной встрече с западными странами по атому - МИД Ирана

Тегеран не заинтересован в неформальной встрече с западными странами по атому - МИД Ирана

10:22 28.02.2021
Байден одобрил применение в США еще одной вакцины от COVID-19

Байден одобрил применение в США еще одной вакцины от COVID-19

04:46 28.02.2021
Байден попросил Канаду модернизировать NORAD для противостояния Росии и Китаю

Байден попросил Канаду модернизировать NORAD для противостояния Росии и Китаю

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК зарегистрировала кардиохирурга Кузьменко кандидатом в нардепы от "Евросолидарности" на 50-ом округе

США никогда не признают временную оккупацию Крыма Россией – Байден

Зеленский ввел в действие решение СНБО, предусматривающее привлечение к ответственности виновных в неисполнении решений Совета - указ

Шмыгаль поручил рассмотреть вопрос о санкциях против белорусских чиновников и бизнесменов – нардеп Гончаренко

Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма – посольство в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские дипломаты представили "Крымскую платформу" в ОБСЕ

ЦИК зарегистрировала кардиохирурга Кузьменко кандидатом в нардепы от "Евросолидарности" на 50-ом округе

Глава Евросовета считает, что в Грузии настало время для политического диалога между оппозицией и властью

Спрятать двойное или тройное гражданство у чиновников не получится - нардеп Дунда

Санду не собирается отказываться от идеи проведения в Молдове досрочных парламентских выборов

Санду не собирается отказываться от идеи проведения в Молдове досрочных парламентских выборов

Премьер Армении вторично направил президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба

Палата представителей США одобрила подготовленный Байденом "Американский план спасения" на $1,9 трлн

Порошенко: Украина получила базовый международный документ, именуемый как "Декларация Помпео" о непризнании США Крыма российским

На заседании СНБО рассматривалась стратегия деокуппации Крыма, военная часть – закрыта, публичную презентуют через 2 недели – Данилов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА