ЦИК зарегистрировала кардиохирурга Кузьменко кандидатом в нардепы от "Евросолидарности" на 50-ом округе

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) официально зарегистрировала детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" в 50-м округе (Донецкая область)

Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности", ЦИК рассмотрел вопрос регистрации на своем заседании в понедельник, 1 марта.

"Сегодня меня официально зарегистрировали кандидатом в народные депутаты Украины в 50-м округе в Донецкой области. Эти выборы для меня - продолжение борьбы, которую мы ведем уже семь лет за украинский Донбасс. Уверена, что патриоты Донбасса объединятся и помогут мне в этой сложной, но чрезвычайно важной борьбе", - отметила Кузьменко.

Он также подчеркнула, что имеет четкий план, как сделать жизнь округа и страны лучше.

"Мои профессиональные знания и настойчивость позволят нам совместно ее (программу – ИФ) реализовать. Ведь украинский парламент сейчас как никогда нуждается в медиках-профессионалах", - добавила она.

Кузьменко отметила, что планирует активно вести кампанию и добиваться обеспечения своего конституционного права быть избранной.

"Сейчас мы живем в эпоху специфического правосудия. Но я надеюсь, что мне дадут возможность реализовать свое конституционное право быть избранной и провести кампанию в округе лично. Ведь ничто не заменит для меня живого общения с людьми", - подчеркнула кандидат.

Как сообщалось, съезд партии "Европейская Солидарность" выдвинул волонтера и детского сосудистого кардиохирурга Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, кандидатом в народные депутаты по округу №50 в Донецкой области на довыборах в Верховную Раду.

Довыборы в Верховную Раду назначены на 28 марта 2021 года.