Спрятать двойное или тройное гражданство у чиновников не получится - нардеп Дунда

Президент Украины Владимир Зеленский через решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) поставил перед чиновниками четкий двухмесячный дедлайн по приведению их гражданско-правового статуса в соответствие с нормами законодательства страны, считает народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа")

"Есть четкий сигнал для госаппарата: наконец-то определиться, интересы какого государства он представляет во власти", – говорится в заявлении депутата.

По его мнению, спрятать свое двойное или тройное гражданство не получится, как и надеяться на затягивание имплементации решения СНБО.

"В парламенте уже зарегистрирован законопроект об урегулировании двойного гражданства, тезисы которого использовал СНБО при принятии своего решения", – заявляет нардеп.

Кроме этого, по словам Дунды, поручение Кабмину в двухмесячный срок разработать нормативную базу для проверки украинцев на наличие двойного гражданств только ускорит этот процесс.

Для контроля над двойным гражданством в Украине будет создан специальный орган, который будет вести реестр всех лиц, имеющих не только украинское гражданство. Кроме этого, предполагается введение многоуровневой системы верификации.

"Такие механизмы урегулируют и легализируют двойное гражданство в Украине. И главное – не допустят во власть людей, которые не считаются с интересами нашей страны. Госбезопасность должна быть во всех сферах и на всех уровнях", - считает Дунда.

Как сообщалось, СНБО поручил Кабмину в двухмесячный срок разработать юридическое основание для двойного гражданства.

В конце января депутаты фракции "Слуга народа" Дунда, Александр Аликсийчук, Дмитрий Микиша зарегистрировали законопроект №4640 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины".